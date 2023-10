JAVIO NAM SE OTAC DEČAKA SA KOJIM JE NOLE IGRAO BASKET! Otkrio sve DETALJE - evo čime je Đoković ODUŠEVIO malog Luku!

Snimak na kojem Novak Đoković igra košarku na Košutnjaku sa dečakom kojeg ne poznaje oduševio je Srbiju, a priča dečaka dodatno će pojačati celokupan utisak.

Đoković je dokazao da i pored slave i svih uspeha i dalje uživa u malim svakodnevnim stvarima. Za njega je to bilo nekoliko minuta vremena, a dečak verovatno nije ni sanjao šta će da doživi.

U pitanju je Luka Korać (10), zaljubljenik u košarku i sport generalno i zaista je dobro što je Novak baš njemu pružio priliku da se oproba u basketu s njim.

Nema sumnje da je partija sa Đokovićem za njega iskustvo koje će pamtiti do kraja života.

- Luka je učenik OŠ Ujedinjene Nacije na Ceraku, košarkom se bavi od pete godine, trenira u klubu KK Cerak i sebe vidi kao budućeg košarkaša. Ove godine je bio jedini učenik četvrtog razreda na takmičenju dečaka petog razreda u NBA junior ligi i sa svojom školom bio je treći u Srbiji - poručio je za Kurir Dušan, otac dečaka i dodao:

- Lukin omiljeni košarkaš je Janis Adetokumbo, a veoma poštuje Kobija Brajanta, Bogdana Bogdanovića, Lebrona Džejmsa i naravno Novaka.

Luka u dresu Majam Hita u kojem je osvojio treće mesto u Srbiji foto: Privatna arhiva

Košarka sa najboljim teniserom sveta bila je potpuno neočekivana, ističe Lukin otac.

- Što se tiče susreta sa Novakom, do njega je došlo slučajno. Luka je svaki dan na Košutnjaku, što na terenima što u šetnji kroz šumu. Došao je na teren na kome je sa mlađim bratom Aleksom i sa mnom krenuo da igra basket. Primetio je na drugom košu dva mladića i na veliko iznenađenje jedan od njih bio je Đokovic. Nestvarno je bilo što nije bilo nikoga drugog tu, ni obožavatelja ni nikoga, jer se nije videlo da je to on. Mirno i opušteno je igrao basket. Kada je Nole završio Luka mu se predstavio i pitao da li je raspoložen za jedan basket. Nole je prihvatio i sa velikim uvažavanjem i poštovanjem je odigrao. Nestvarno je koliko se prirodno ponašao i koliko je pažljiv bio prema Luki, a opet veoma prisutan u igri i sa taman toliko popuštanja koliko to detetu od 10 godina i treba. Igrali su ko prvi postigne pogodak i igrom slučaja to je Luka uradio.

Basket kakav se ne igra svakog dana foto: Privatna arhiva

Dečak je brzo shvatio da je Đoković zapravo običan čovek.

- Na njega je Novak ostavio utisak normalnog mladića i čini mi se kroz taj njihov basket i njegovo normalno ponašanje Luka je uvideo koliko je Novak ustvari car i kako ne glumi zvezdu i da je zato i toliko veliki. Do revanša će što se Luke tiče doći za koju godinu, kada i luka malo poraste, a i Nole malo utegne svoju igru pod obručima.

Naime, Luka je nedavno pokazao kakav je avanturista pošto je sa ocem Dušanom ostvario neobičan poduhvat.

Njih dvojica su tokom nedavno završenog leta otišli na more iz Beograda u Crnu Goru - biciklama!

Svoje iskustvo zabeležili su kamerom, a čitav snimak završio je na platformi "Jutjub".

Mnogi su podržali ideju oca i sina da biciklama stignu od prestonice Srbije na more, što može da se vidi i po brojnim komentarima podrške.

Dušan i Luka i ono što su uradili, trebalo bi da bude motivacija i inspiracija drugim roditeljima i deci da probaju da naprave nešto slično, makar to bilo na manjem nivou, a mi vam preporučujemo da izdvojite vreme i upoznate se sa njihovim iskustvom.

Na snimku se vidi kroz šta su sve prošli i kako su doživeli nesvakidašnji put ka moru.

Na putu ka Crnoj Gori foto: Privatna arhiva

Između ostalog, prikazan je i trenutak odmora u Foči. Vidi se da je Luka veliki ljubitelj košarke, pošto je nakon 70 kilometara vožnje gledao NBA utakmicu.

- Sto se tiče ideje za vožnju bicikle do Crne Gore, ona je došla prirodno i spontano jer Luka vozi od svoje četvrte godine i još kao šestogodišnjak mogao je sa mnom da vozi po Beogradu po 50, 60 kilometara. Naravno dosta smo se spremali i planirali pre puta, a i bili smo spremni da prekinemo vožnju ako vidimo da nije bezbedno ili slično, jer kako kažemo u videu, nikome ništa ne dokazujemo - poručio je Dušan Korać.

Kurir sport