ĐOKOVIĆA PITALI O SARADNJI BEKERA I RUNEA: Novak otkrio šta je Boris prvo uradio kada je postao njegov trener

Novak Đoković se nalazi trenutno u Parizu, gde ga očekuje masters iz serije 1000.

Uoči ovog turnira, održana je konferencija za medije a Novak je odgovarao na više tema, između ostalog i o saradnji njegovog bivšeg trenera Borisa Bekera sa Horgerom Runeom, jednim od najvećih talenata.

- Mislim da je to veoma dobra odluka Holgera da pozove Borisa da se pridruži njegovom timu. Boris je legenda našeg sporta, neko ko zna, ko razume igru tako dobro iz perspektive igrača, iz perspektive trenera. On je tu toliko godina... Neverovatno je inteligentan, pametan čovek, veoma samouveren. Znate da je poznat po mentalnoj snazi i sposobnosti da smisli najbolje kada je pod pritiskom. Stoga mislim da je to za Holgera odličan potez, on je mlad igrač koji se već etablirao u prvih 10 na svetu. Ali, jedna stvar je da dođeš do prvih 10, a nešto drugo da dođete na drugačiji nivo, da pobeđujete na grend slem turnirima i da dođete do prvog mesta. On uči o tome. Normalno je da doživljava neke vrste oscilacija, uspone i padove sa svojim rezultatima. Holgera poznajem nekoliko godina, trenirali smo kad je bio mlađi, i stvarno mi se sviđa njegova igra. Mislim da ima ogroman potencijal, potencijal da osvoji grend slem. Video sam da igraju šah. To je bila prva stvar kada je Boris došao u naš tim, upoznao je našu ekipu sa igranjem šaha. I mislim da je to odlično za fokus, za mentalnu snagu i strategiju. Boris je drag prijatelj, neko ko je prošao kroz mnogo toga u poslednjih nekoliko godina. Zaista mi je drago što ga vidim ponovo na turneji kao trenera. Verovatno neće biti tako lepo kada ga budem video u suprotnom taboru ako budem igrao protiv Holgera - rekao je Đoković.

