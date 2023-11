"VIRUS JOŠ UVEK NIJE SANIRAN" Novak posle VELIKE POBEDE NAD RUNEOM: Osećao sam da mi nivo energije raste kroz meč

Dvanaest meseci posle bolnog poraza – isti protivnik, veoma sličan set izazova, neizvesnost, angažovana publika – ali ovoga puta važna i velika pobeda svetskog broja 1 protiv njegovog mogućeg naslednika na toj poziciji.

U komentaru na meč, Đoković nam prenosi sledeće detalje:

“Večeras smo odigrali meč koji je bio veoma sličan prošlogodišnjem finalu, i ponovo je bio otvoren u pogledu pobednika u svakom setu i do samog kraja. Odigrao sam očajan taj brejk u drugom setu, možda i najgori ove godine – što je paradoksalno, jer je ovo bila godina u kojoj sam ostvario odlične rezultate u tom segmentu. Igralo se dosta sporijim lopticama, nisam pronalazio prvi servis u tim trenucima, pravio previše grešaka – I praktično mu dao drugi set. Možda sam u tom setu mogao da završim meč – ali, dobro, pobeda je pobeda. Dobro sam odigrao treći set, držao svoje servis gemove – i bio je dovoljan samo jedan brejk da se posao završi.”

Da li vam je padalo na pamet da igrate protiv igrača koji vas je pobedio dva puta zaredom večeras – ili to uopšte nije bio slučaj?

“Uvek mislite o međusobnom skoru kada igrate na turneji, i može se reći da u Holgeru imam i pogodnog i veoma opasnog rivala – što može da zvuči pomalo čudno. Stil igre nam je veoma sličan, i skoro svaki meč koji smo igrali je bivao dugačak I neizvestan. Čestitam mu na tome što je ostao mentalno snažan, čvrst sa osnovne linije. Na neki način, imamo sličan stil igre – obojica se krećemo dobro, dobro se branimo, igramo totalni tenis. Igra zapaženo bolje od kada je počeo da radi sa Borisom”, naglašava Novak, i nastavlja:

“Prvi put sam ga pobedio pre nekoliko godina na Ju Es Openu kada je bio veoma mlad, ali je bilo jasno da će imati svetlu budućnost. On je veliki radnik, “ol-raund” teniser, ima zlatne ruke, brojne varijacije pri servisu…Uvek mogu da nađem nešto što je moglo da bude bolje u mojoj igri, ali je ovo važna pobeda protiv odličnog igrača koji je odigrao meč na visokom nivou. Uvek je uzbudljivo igrati protiv njega – i pratiti ga sa tribina, što on odlično oseća i ume da iskoristi. On je kadar da osvaja Grend Slemove, i nadam se da ćemo imati još ovakvih mečeva u budućnosti.”

“Bilo je malo čudno videti Borisa u protivničkom boksu, ali sam znao da me to čeka možda već I ove nedelje. Tri godine smo radili zajedno, ali I pored toga – nisam bio uzbuđen zbog ovakvog “susreta” i toga što je često ustajao da Holgeru da podršku. Znam da ga je odlično pripremio – jer poznaje moju igru veoma dobro, ali je moja igra takođe evoluirala u međuvremenu, u poslednjih 5-6 godina u kojima se nismo viđali često. Boris odlično zna kako je igrati napete mečeve, jasno je da svom pulenu treba da da podršku. Mi ćemo uvek biti veliki prijatelji, i želim im sve najbolje u Torinu”, kaže Novak o iskustvu igranja prvog meča u karijeri “protiv” dragog mu prijatelja i bivšeg trenera – povratnika na turneju Borisa Bekera.

Koliko je bilo važno uložiti dodatnu energiju, emocije, fokus da bi se meč protiv ovako izazovnog protivnika dobio – glasilo je sledeće pitanje.

“U ovakvim mečevima i završnoj fazi turnira – uvek morate da uložite značajno više kako biste došli do pobede. Znao sam da će izazova protiv Runea biti na pretek, nisam znao kako ću se fizički osećati posle jučerašnjeg meča i uticaja stomačnog virusa – ali je definitivno bilo bolje, i osećao sam da mi nivo energije raste kroz meč, što je bilo veoma pozitivno. Puno toga me je podsećalo na prošlogodišnje finale, kada sam imao brejk prednosti i servirao da dođem na korak do pobede – ali sam uspeo da ostanem staložen i miran, pronađem prave servise I udarce. Holger je podigao intenzitet svoje igre pri kraju, dosta rizikovao, bivao agresivan, izlazio na mrežu – i pobeda protiv takvog igrača mi donosi veliko zadovoljstvo.”

Još jednom je publika bila više nego angažovana u Novakovom meču – često i na njegov poziv. Ipak, on kaže da je moguće taj faktor držati pod kontrolom:

“Publika će navijati za vas i protiv vas, a ono što vi treba da imate u glavi je – šta valja činiti sledeće. Ponekad se desi da vas energija publike previše digne, ponekad vam da ono što vam nedostaje”, ističe on.

"Nemam šta puno reći o sudijskoj odluci koja me je mogla koštati meča, za koju smatram da je bila pogrešna. Bilo je 15-30, smatrao sam da je Holger tražio čelendž tek kada je video da njegov udarac neće uću u teren – I da nije trebao da mu dozvoli da to učini. Na to mi je sudija rekao da je to po pravilima i da je Holger imao prava to da traži, što smatram bizarnim. Lakše je pričati o tome sada kada sam pobedio meč, ali je to bila veoma neprijatna situacija i za njega I za mene – uz završni komentar da nije trebao da mu dozvoli taj čelendž”, objašnjava Novak.

Bez obzira na to da li će u polufinalu igrati protiv De Minora i Rubljova – Đoković ima visoko mišljenje o obojici:

“Oba moguća protivnika u sutrašnjem polufinalu su odlični teniseri, veoma dinamični, pokretni i brzi. De Minor je jedan od najboljih na turneji u tom smislu, voli da igra u brzim uslovima, ima odličan ritern, veoma je agresivan – I voli da ide na mrežu. Rubljev je jedan od najintenzivnijih tenisera naše scene, vlasnik izuzetnog forhenda. Za igrača njegove visine ima izuzetno jak servis, često treniramo I igramo na raznim podlogama. Nadam se da ću održati ovaj visok nivo energije i tokom sutrašnjeg meča – i proći u finale.”

U vezi gorućeg pitanja – njegovog zdravstvenog biltena, Novak nam prenosi vesti:

“Virus još uvek nije saniran, nisam se dobro osećao pred meč i u većem delu prvog seta. Posle toga, Bogu hvala, iz nekog razloga sam se osećao bolje – što je veoma čudno, jer mi uz duže razmene zapravo nije bivalo teže, već suprotno. Nadam se da će nivo energije biti takav da će mi omogućiti da odigram na visokom nivou u meču za koji očekujem da će biti duži.”

Da li su u ovakvom meču važne teniske osnove kao presudan element igre? Sudeći po onome što je o tebi Džemi Delgado rekao – kao igraču koji je toliko uspešan zato što uspeva kroz godine iskustva da primeni osnove – svakako jesu važne…

“”Delimično bih se složio sa tim. Naravno, jako je važno u nekim momentima vratiti se “osnovama”, udarcima ili taktičkim momentima koji su za tebe važeći – jer pod pritiskom možda ne želiš previše da “filozofiraš” u igri. Međutim, glavni razlog zbog čega se ne bih složio u potpunosti sa tom ocenom jer ono što pravi razliku između izvanrednih šampiona i onoga što im omogućava da kroz godine osvajaju velike turnire i postižu zapažene rezultate na vrhu je sposobnost da se prilagode. Ako se previše oslanjaš na osnove, onda sebi slabiš sposobnost adaptacije i prilagođavanja. To je po meni još bitnije, jer u toku meča može da se desi dosta stvari – pa i da protivnik svoju taktiku promeni. Ako igraš vođen svojim osnovama, to će biti jednolično i predvidivo – što bi protivniku omogućilo da se na to pripremi – i time ulaziš u veliki problem. Zbog toga je bitno imati što više opcija kako bi se prilagodio u datom momentu, postavio svoja osećanja na pravo mesto u odnosu na zbivanja na terenu I na tribinama – pa bih se sa time zato samo delimično složio””, objašnjava Novak.

(Vuk Brajović)

