KOLIKO KOŠTA NOVAKOV BES? Đoković tokom karijere polomio 56 reketa, ATP mu sve ŽESTOKO NAPLATIO kroz KAZNE!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković uspešno je započeo takmičenje na Završnom Mastersu u Torinu pobedom nad Holgerom Runeom u prvom kolu zelene grupe.

Srpski as savladao je Danca po setovima 7:6, 6:7, 6:3, ali to nije bilo uopšte lako, Rune je pokazao zašto se nalazi u vrhu ATP liste i zašto slovi za jednog od najperspektivnijih tenisera na svetu.

Pružio je dostojan otpor najboljem teniseru u istoriji, a u jednom delu meča Nole se toliko iznervirao da je polomio dva reketa, jedan rukom, a drugi nogom. To nije prvi put Đokoviću da bes iskali na sredstvu za rad, a računajući celu karijeru ovo mu je 56. polomljeni reket. Nole je pre duela sa Dancem bio na koti 54, a poslednji je slomio na Vimbldonu u finalu protiv Španca Karlosa Alkaraza.

Bez obzira na to Nole je svetlosnim godinama daleko od rekordera po lomljenju reketa Marata Safina koji je kroz celu karijeru polomio nestvarnih 1055 reketa, ovaj rekord verovatno niko nikad neće oboriti, a ni Novak nije bio najponosniji zbog svojih izliva besa, a to je rekao nakon meča u izjavi za medije.

- Ako neko smatra da je bilo pragmatično da se na taj način oslobodim tenzije, frustracija i oslobodim se za bolju igru u daljem toku meča, onda je ovo večeras bio dobar primer toga. I pored svega, ne bih želeo da to preporučim bilo kome, pa ni sebi. Ne volim uopšte što sam to učinio, ali se to i desilo i preuzimam svu odgovornost za taj gest. I pored toga što sam, nekada u prošlosti sam umeo da se oslobodim grča i zaigram otvorenije, i dalje smatram da postoje pametniji načini da se to reši od lomljenja reketa - prokomentarisao je Novak svoj postupak.

Koliko vredi Novakov slomljeni reket? Jedan zanimljiv podatak kada je lomljenje reketa u pitanju jeste cena Novakovog reketa. Nole igra reketom „head graphene 360 speed pro", cija je cena u slobodnoj prodaji 208 evra. Kada se to pomnoži sa brojem 56 dolazi se to cifre od 11.648 evra koliko je Novak "slomio" preko reketa. Budući da je kazna ATP-a za lomljenje reketa od 500-2000 dolara u zavisnosti od toga na kom se turniru to desi, ako se uzme da je prosečna kazna 1200 dolara po reketu, stiže se do 67.200 dolara koliko je srpski teniser morao da izdvoji na kazne u dosadašnjoj karijeri.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:15 Novak u Parizu