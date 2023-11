JOŠ NEKOLIKO POBEDA I NOVAK PRESKAČE FEDERERA U BROJU OSVOJENIH TITULA! Brajović: Moguće je da će disati za vratom i Konorsu!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković još jednom je ispisao istoriju tenisa time što je u finalu u Torinu savladao domaćeg igrača Janika Sinera sa 6:3, 6:3 i tako osvojio istorijski trofej.

Đoković je ujedno prvi igrač u istoriji koji je sedam puta osvojio Završni turnir. U jutarnjem programu Kurir televizije Vuk Brajović, analizirao veliki sportski uspeh srpskog tenisera kako je do njega došlo.

- Novak je bio apsolutni favorit i po statistici, ali i po onome što je pokazao u meču protiv Alkaraza. Od grupne faze do finalnih mečeva promenio odnos prema treningu i prema igri. Pretrpeo je bolan poraz protiv Sinera, ali kad je bilo najvažije Novak je izdominirao. Neverovatan prvi set sa impresivnom statistikom. Drugi set rani brejk i jedan veoma dugi sedmi gem od 16 minuta u kome je Siner uspeo da se održi u igri i to je sve što je mladi italijanski as uspeo da uradi juče.

Prognozirao je da će Novak igrati na 13 turnira naredne godine, a evo koliko je potrebno pobeda da bi prestigao Federera u broju osvojenih titula:

- Sledeće godine po svemu sudeći Novak bi mogao da učestvuje na 13 turnira bez olimpijskih igara. Na nekim turnirima će igrati po prvi put u poslednjih nekoliko godina. Ako uzme šest ili sedam preskočiće Federera, a disaće za vratom i Konorsu.

