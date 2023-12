AU, KAKAV ZAKLJUČAK ČUVENOG STRUČNJAKA: Nečuveno je... Đoković je bolji sa 36 nego sa 26! Ovo je razlika između njega i Rodžera

Poznati teniski stručnjak, Patrik Muratoglu, govorio je o fantastičnoj sezoni Novaka Đokovića.

Francuz je poručio da je čudno to što je Đoković sa 36 godina igrao kao u najboljim sezonama u karijeri, pa čak i bolje.

- Interesantno je razmišljati da je Novak iz 2023. bolji igrač nego Novak iz 2015. Mislim da je danas stvarno bolji. Igra mu je evoluirala, samopouzdanje je veće, igrao je mnogo mečeva. Njegova igra je, ako se gleda u odnosu na protivnike, bila na daleko viem nivou, a fizički nije padao. Da jeste, onda bi Novak iz 2015. bio bolji nego ovaj sada. Mislim da su njegovi fizički nivoi isti. Jednako je brz, fleksibilan, u ravnoteži je kada se sprema na udarac, otporan je. Da, danas je bolji igrač - rekao je Muratoglu i dodao:

- Ova 2023. mu je jedna od najboljih u karijeri. Jednako dobra kao one najbolje koje je imao, na primer ta 2015. godina, što je blesavo i pomisliti, jer ima nepunih desetak godina između te dve sezone. Nečuveno je šta on radi sa 36 godina.

Nastavio je Muratoglu da hvali Đokovića.

- Čuvena debata oko toga ko je GOAT je potpuno mrtva posle ove neverovatne godine, još tri slema i jednog finala. On drži gotovo sve rekorde, po broju mastersa, nedelja na prvom mestu, broju grend slem titula i još igra, još je na vrhu.

Iskoristio je stručnost i poznavanje tenisa da uporedi Novaka i Rodžera Federera.

- Često čujem kako je ono što je Rodžer uradio od 2017. do 2019. jednako dobro onom što Novak radi sada. Kao i da je Rožder bio bolji igrač 2017, 2018. i pre toga. Ipak mislim da postoji važna razlika. Rodžer jeste bio 2018. bolji nego pre iz jednog razloga. Bekhenda. Doneo je važnu odluku, počeo je lopticu ranije da udara sa bekhend strane, da vraća ravno, pre nego slajsom, sistematski. To je napravilko veliku razliku. Ali Rodžer sa 36, 37 nije bio u stanju da osvoji tri od četiri grend slem titule i da bude stalan tokom godine i iznad svoj ostalih igrača. To se nije desilo. Razlika je u tome što je Novak danas jednako fizički dobar kao i sa 26. To je velika razlika. Kada ste na tom fizičkom nivou, možete da budete stalni tokom godine i pobeđujete najbolje igrače na konstantnoj osnovi. Tu je zaista velika razlika - zaključio je Muratoglu.

