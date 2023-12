NOVAK POTPUNO OTVORENO I BEZ UVIJANJA O POVRATKU NADALA: On se ne vraća samo da bi igrao! Znam koja mu je namera!

Španski teniser Rafael Nadal nije tip koji se vraća na teren samo da bi igrao, već sa namerom da osvoji grend slem trofej, rekao je prvi teniser sveta Novak Đoković.

Nadal nije igrao od januara i povrede na Australijan openu, a na teren se vraća za nekoliko dana u Brizbejnu, na turniru koji počinje u nedelju.

Nadal je prethodnih dana govorio o povratku na teren i rekao je da posle povrede kuka ne može da garantuje da će biti 100 odsto spreman.

"Uvek od njega očekujem da pruži sve od sebe. Neki su često govorili da je blizu kraja, kao što su to govorili za mene. Ali, dokazali smo da su pogrešili. On nije tip koji će se vratiti samo da bi igrao, recimo na prosečnom nivou, da odigra nekoliko mečeva", ;rekao je Đoković novinarima u Rijadu.

"On želi da osvaja titule, želi da bude najbolji i zato je to što jeste - legenda našeg sporta. Siguran sam da su treninzi i pripreme obavljeni sa namerom da osvoji grend slem", dodao je on.

Đoković je sa 24 trofeja rekorder po broju grend slem titula, a iza njega je Nadal sa 22. Švajcarac Rodžer Federer ostao je na 20 velikih titula.

Đoković će danas igrati egzibicioni meč u Rijadu protiv mladog Španca, drugog na ATP listi, Karlosa Alkarasa.

Alkaras je upitan o povratku Nadala.

"Mislim da je spreman. Gledao sam video snimke njegovih treninga, on je na 100 odsto. Drugi teniseri koji su sa njim trenirali prethodnih nedelja rekli su mi da će se vratiti na njegovom dobrom nivou. Na njegovom najboljem nivou. Mislim da je spreman da napravi velike stvari ove godine", rekao je Alkaras.

Kurir sport/Beta

