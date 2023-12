"AUSTRALIJA JE MOJE SREĆNO MESTO" Moćne reči Novaka Đokovića posle SPEKTAKULARNE POBEDE - "Sjajno je biti ponovo ovde"

Danas smo imali priliko da gledamo fantastičnih sat vremena tenisa u režiji Novaka Đokovića! Najbolji teniser sveta doneo je Srbiji prvi bod u meču protiv Kine na Junajted kupu u Australiji. Novak je savladao Žižena Ženga sa 6:3 6:2.

Uživanje je bilo gledati šta radi najbolji reket sveta na terenu. Minimalan broj grešaka, hirurški precizni udaraci i epilog - lagana pobeda.

Na tribinama u Pertu je bilo gotovo 10.000 navijača, a publika je mogla da uživa u pravoj teniskoj magiji.

Nakon meča, Novak je rekao da je srećan što je ponovo u Pertu.

- Naravno, sjajno je biti ponovo u Pertu, Nova godina je za nekoliko sati, cenim što ste došli, nadam se da proslavimo Novu godinu ovde sa nama na terenu. Prošlo je dosta godina od kako sam bio ovde, ovo je jedna od najlepših dvorana u kojima sam bio. Australija je moje srećno mesto, gde sam uzeo najviše slemova u Melburnu, volim da igram ovde, nedostajalo mi je da igram u Pertu pred vama.

foto: COLIN MURTY / AFP / Profimedia

Što se tiče samog meča?

- Malo sam bio zarđao na početku iskreno, malo promena ritma u prvih pet-šest gemova, ali to je normalno kada niste igrali meč mesec dana, moraju motori da prorade, on je dobro servirao, nije imao mnogo toga da izgubi, servis mi je bio odličan, pronalazio sam dobre servise. Kada sam napravio brejk, momentum se prebacio na moju stranu, osetio sam kako to ide sa lakoćom. Da dobijem prvi meč sezone je uvek odlično.

Raduje se Novak što će igrati dubl sa Olgom Danilović.

- Pre nekoliko dana na terminu za trening. Od Olimpijskih igara u Tokiju nisam igrao, tamo sam igrao miks, Olgu dobro poznajem, nadamo se da će pobediti, ako ne, vraćamo se da odigramo i miks.

Kurir sport

