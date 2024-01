DEČKO, JE L' SI SVESTAN ŠTA PRIČAS?! Novakov naredni rival PUCA OD SAMOPOUZDANJA - veruje da može da pobedi, a ovo je njegov plan!

Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Za tenis već davne 2019. godine u Tokiju Novak Đoković je u jedinom meču koji su do sada odigrali ubedljivo pobedio Alekseja Popirina iz Australije sa 6:4 6:2, ali se igrači dobro poznaju jer su nekoliko puta trenirali pred važne nastupe na većim turnirima. Kako bi “bukirao” svoje mesto za meč na Rod Lejver Areni protiv desetostrukog pobednika Australijan Opena, domaći as je morao da pobedi zemljaka Polmansa, koji mu nije predstavljao veći izazov (6:3 7:6 6:2). U osvrt na taj meč – i ono što očekuje u narednom protiv Đokovića, Popirin kaže:

“Uvek je lepo igrati kod kuće, mada nije lako protiv prijatelja i zemljaka. Srećan sam što sam uspeo da prođem u tri seta; fokusirao sam se na svoj servis i na ono što treba radim. Žulj mi nije predstavljao veći problem, samo sam ga zamotao i bilo je sve u redu do kraja”, odgovara on.

U pogledu najvećih ciljeva za 2024. Aleksej nam prenosi: “Cilj mi je da se kvalifikujem na OI, najprestižniji događaj na svetu, što bi mi bilo ostvarenje sna. Nikada nisam mislio da ću tako nešto postići, i to mi je jedan od najvećih ciljeva za ovu godinu. I pored toga sam jedino usredsređen na jedino što treba da radim - na trening i svoju igru.”

foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

U seriji pitanja koja su se odnosila na susret sa Novakom Đokovićem, prvo je bilo da prokomentariše to što će Novak imati dan odmora više od njega. “Tako je - kako je. U svlačionici je stav 50-50 ’za’ i ’protiv’ početka turnira u nedelju. Siguran sam da je Novak tražio da igra u nedelju, ali je imao pravo na to. Što se mene tiče – bilo mi je važno da meč dobijem u tri seta i to je važno, jer sam time stvorio sebi više vremena da se odmorim.”

“Nisam gledao Đokovića ni protiv De Minora ni Prižmića. Uradiću domaći kao i pre svakog meča, u koji ulazim sa puno samopouzdanja. Ne gledam na njega kao da igram protiv broja jedan, već kao da je u pitanju samo još jedan meč. Servis mi je uvek važan, ali mi se cela igra ne bazira samo na servisu, mada će to biti posebno važno protiv čoveka koji ima verovatno najbolji ritern na svetu”, kaže Popirin, i nastavlja:

“Imam iskustvo za ovaj nivo takmičenja. Već sam dugo “u svlačionici”, trenirao sam i igrao sa najboljima... Neću da počnem meč misleći o tome da je on možda najveći svih vremena, što verovatno jeste - ali moram da se posvetim sebi i verujem da mogu da pobedim. Nema svrhe da izlazim na teren ako ne verujem”, jasan je Popirin.

foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Na pitanje da li će potražiti neke savete i od kolege iz reprezentacije De Minora, kaže nam: “Pitaću Aleksa, da. Igrali smo prošli put kada sam imao 19 godina, i tada fizički nisam mogao da mu pariram. Sada sam iskusniji, zreliji, mnogo fizički jači. Novak nema nikakve slabosti. Fizički je jak, odlikuje ga neverovatan servis, odlični i forhend i bekhend. On i jeste najveći svih vremena –a da biste to postali, ne možete da imate naglašene slabosti. Ipak, imam i ja svoja oružja za koja verujem da mogu da “naprave štetu”. Novak uvek traži način da se poboljša, i mislim da je to mentalitet na koji se treba ugledati. Ipak, i ja sam sada sazreo, a naredni korak za mene jeste da postepeno gradim svoju igru: servis, ritern, sve. Već neko vreme sam na turneji, video sam i druge igrače, video kako i šta treba raditi – i nadam se da ću ovaj meč odigrati onako kako želim”, zaključuje naredni Novakov rival u Melburnu.

Kurir sport

