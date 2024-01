UŽIVO, KECMANOVIĆ - ALKARAZ: Miša igra za USPEH KARIJERE, četvrtfinale, ali i da sačuva Novaka!

Srpski teniser, Miomir Kecmanović, u četvrtom kolu Australijan opena od 9 časova igraće protiv Karlosa Alkaraza.

Trenutno 60. teniser sveta pokušaće da ostvari najbolji rezultat u karijeri i dođe do četvrtfinala jednog grend slem turnira. Trijumf protiv drugog tenisera sveta bio bi veliki uspeh i zbog činjenice da je Kecmanović do sada pobeđivao igrače koji su se u trenutku njihovog okršaja nalazili na šestoj poziciji ATP liste.

Popularni Miša je do četvrtog kola stigao nakon čak 14 odigranih setova. Pobedio je Josukea Vatanukija (3:1), Jan-Lenarda Štrufa (3:2) i Tomija Pola (3:2).

Sa druge strane, Alkaraz je proveo znatno manje vremena na terenu i izgubio je samo jedan set. Pobedio je Rišara Gaskea (3:0), Lorenca Sonega (3:1) i Junčen Šenga (predao posle prva dva seta).

Kecmanović će nastojati da prvi put uđe u četvrtfinale jednog Grend slema na njegovom šestom nastupu u Melburnu i 20. na Slemovima. Večerašnjim uspehom bi postao tek treći Srbin koji je ovako daleko došao u Melburnu, posle Novakovih 14 nastupa i jednog Bobe Živojinovića 1985. i pobede nad Mekenroom. Drugi put je Miša u četvrtom kolu, i ovo je time njegov omiljeni Grend slem.

Ako Miša bude verovao u sebe, uspeo da otrese tenziju velikog meča i uloga i time se oslobodio u fizičkom i mentalnom smislu da parira Alkarazu – naučivši prave lekcije iz teških pobeda nad Štrufom i Polom – onda ćemo sigurno uživati u sjajnom meču koji bi mogao da postane neizvestan ako uđe u 4. set. Alkaraz na početku sezone ne briljira, još ulazi u takimčarski ritam – a na njegovom prvom turniru ove godine nije bio na nivou viđenom na Rolan Garosu, Vimbldonu ili Ju Es Openu.

Ukrotiti njegov servis i parirati svojim preciznim početnim udarcima, svesti broj neiznuđenih grešaka na minimum, biti spreman na sve pravce kretanja i verovatno nadmudrivanje uz udarce prema svim uglovima terena (od dropova do probijajućih paralela I dijagonala) i verovati u sebe I svoje šanse do poslednjeg momenta će biti preduslovi da Miša unese nestrpljenje, nesigurnost i osećanje nekomfornosti na terenu kod Alkaraza. To svakako nije nemoguće, za to će trebati vremena – ali i to da naš as nastoji da što bolje otvori meč.

Osim što bi napravio uspeh karijere, Kecmanović bi pobedom otklonio svaku mogućnost da Karlos Alkaraz obezbedi prvo mesto na ATP listi nakon završetka Australijan opena.

