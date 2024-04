MEDVEDEV POSLE NOVE SESIJE LUDILA NA TERENU: Odlepio sam i izgubio dva gema - sada sam srećan čovek!

SPECIJALNI IZVEŠTAČ IZ MONTE KARLA: VUK BRAJOVIĆ

Danil Medvedev je i danas u Monte Karlu priredio svoj “šou nezadovoljstva” – prvenstveno zbog sudijskih odluka, a zatim reakcija publike na njegove (čini nam se ovoga puta opravdane) proteste. Rus je ipak uspeo da se sabere, vrati u drugi set posle zaostatka od 4:1 i završi posao protiv i ovde omiljenog Monfisa u dva seta (6:2 6:4) – a onda probao da se opravda za ispade na terenu:

“Odlepio sam i izgubio dva gema”, rezimira posledicu kontroverzne sudijske odluke početkom drugog seta Medvedev.

“A onda sam sebi rekao – idemo, poen po poen, smirio se, preokrenuo set – i sada sam srećan čovek”, kaže on.

“Zapravo, čini mi se da to što sam sebi naložio da manje šizim na sudije, publiku, članove mog tima daje rezultate, jer sam danas zapravo uspeo da preokrenem set sa 4:1 koji bih inače verovatno izgubio u ovakvom raspoloženju. Rekao sam sebi da baš zbog ovoga što mi se desilo ne bih trebao sebi da dozvolim da izgubim meč, i ta poruka je funkcionisala”.

foto: NSJsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naredni protivnik mu je drug iz detinjstva Karen Hačanov, protiv koga uopšte nije voleo da igra kao mladi teniser, jer ga je (i on) izluđivao:

“Igramo jedan protiv drugog od devete, desete godine, a kad pričamo o ludilu – to ste trebali da vidite (smeh). Često je umeo da sa čuđenjem gleda kako se nerviram i šizim na terenu kada gubim od njega, i sada su to momenti kojih se sećamo kroz zezanje. On je i dalje izuzetno opasan protivnik na šljaci za svakog na turneji, i jednostavno morate da pobeđujete najbolje igrače na turneji poput njega kako biste napredovali kroz turnir”, kaže o svom narednom protivniku Medvedev.

foto: Pierre Stevenin / Zuma Press / Profimedia

Upitan da prokomentariše komentar Monfisa da igrač ne mora da voli šljaku da bi na njoj bio uspešan, Medvedev kaže:

“Prošla sezona mi je pokazala da mogu da osvojim bilo koji turnir na šljaci, jer kada pobediš u Rimu i odeš u četvrtfinale na Rolan Garosu na kome se mečevi igraju na tri dobijana seta, verujem da mogu da osvojim bilo koji turnir. U suštini ne vidim razliku između Rolan Garosa i Rima, jer ako ste u mogućnosti da igrate dobro na tim turnirima, onda možete da postignete dobre rezultate na bilo kom turniru na šljaci. To je dobro za moje samopouzdanje. Moj uporedni odnos prema igranju na tvrdoj podlozi i šljaci je takav da “hardu” znam da ću u 90% slučajeva pobediti, ali na šljaci –ne. Moram naporno da radim na svakom poenu. Ako imam 40-0 u gemu na tvrdoj podlozi, mogao bih da izgubim samo dva takva servis gema u sezoni, dok to nije slučaj na šljaci. Igra je više isprekidana, loptica loše odskače, a ponekad se desi da ne možete da vratite ni drugi servis”, kaže Medvedev, i zaključuje:

“Zbog svega toga ne volim šljaku koliko “hard”, ali se trudim da ovo zdravo prihvatim i nalazim rešenja. Ukratko, veoma sam srećan zbog toga kako se trenutno osećam na šljaci.”

Naredni meč Medeveva sa Hačanovim će biti njihov sedmi, a prvi ikada na šljaci. Danil vodi protiv svog druga iz detinstva sa ubedljivih 5:1.

(Vuk Brajović)