ŠTA JE POTREBNO NOVAKU KAKO BI DANAS POBEDIO DE MINORA? Pročitajte detaljnu analizu pred naredni Đokovićev izazov u Monte Karlu!

Jedna stvar momentalno upada u oči kada se posmatra statistika prethodnog meča narednog današnjeg Novakovog protivnika, Australijanca Aleksa De Minora – procenat osvojenih poena na drugi servis. Izuzetnih 94% protiv vižljastog sunarodnika Popirina (eliminisao Rubljova) – uz veoma solidnih 70% posto osvojenih poena na prvi servis (bez ijedne duple greške) se odlično nadovezuje na respektabilnih 63% osvojenih poena iz riterna na 2. servis i 80% realizovanih brejk-lopti, uz 18 vinera i samo 3 neiznuđene greške. Razlozi za brigu pred meč sa Novakom?

Za veoma ozbiljan pristup, svakako – da. Iako su do sada igrali samo dva puta (Novak dominantan sa 3:0 u Melburnu prošle godine, Aleks iznenađujuće dobar na Junajted Kupu sa 2:0) obojica su imala dovoljno sadržajno iskustvo da mogu da smatraju sebe za dobre poznavaoce njihove igre. Brzina i agresivnost De Minora su odavno njegov “bedž prepoznavanja”, ali pomalo iznenađuje izuzetna preciznost da se protiv snažnog udarača poput Popirina realizuje čak 10 od 12 poena sa mreže, pružajući mu i taj dodatni kvalitet.

Komparativne brzine servisa (Najbrža oko 210, prosečna prvog oko 195, prosečna drugog oko 160 km/h) Đokovića i De Minora svrstavaju u istu kategoriju, po čemu je De Minor ipak napredovao, ali je ono što je ovde najvažnije to što je znatno sigurniji u odigravanju brzih kombinacija posle servisa (ili riterna) iz kojih se osvoji dominantna pozicija na terenu, a zatim završava poen vinerima iz polja ili čak sa mreže.

Agilnost i sveprisutnost protivnika je nešto sa čim se Novak susreo i juče protiv Musetija (te je zato trenirao sa dvojicom juniora istovremeno), ali ne i ovim nivoom anticipacije, brzog razmišljanja, fokusiranosti i efikasnosti kod igrača koji je ipak 13 mesta bolje rangiran nego Italijan, neiskusno anksiozan da potvrdi da prošlogodišnji uspeh nije bio slučajan.

De Minor ima ono što bi svaki protivnik Novaka Đokovića želeo kao podršku svom samopouzdanju – nedavnu pobedu protiv najboljeg na svetu. Ipak, kao što smo primetili na terenu od kraja prvog seta, a zatim i na konferenciji za medije – Novak je probio važnu psihološku, fizičku i mentalnu barijeru kroz peti meč sa Musetijem, i sa tihim zadovoljstvom vreba da demonstrira obnovljenu moć svoje šampionske aure na svakom sledećem teniseru sa druge strane mreže – i pred bilo kako obojenom publikom koja bi imala neki komentar na njegove gestove. Drugim rečima – Novak je veoma blizu pozicije u kojoj su on, Zimonjić i tim priželjkivali da će se naći na početku trening – sesije u Beogradu pre nekoliko nedelja, i sada su na delu mikro-podešavanja sa višim ciljevima (čak i od pobeda u preostalim kolima Mastersa u Monte Karlu) na vidiku.

Šta bi u praktičnom smislu pobeda protiv De Minora danas zahtevala?

Pre svega – fizičku izdržljivost, konkretan plan igre i mentalnu elastičnost za potrebna prilagođavanja, što bi se iskazalo u strpljivosti a zatim i dobro osmišljenoj agresivnosti sa preciznim završecima poena. Uz ovakvog protivnika čiji potisak biva skoro momentalan posle izvedenog servisa, Novak bi morao da ga odvrati od ulaska u teren što dubljim i neugodnijim riternima ili udarcima na početku razmene, mudro konstruišući poen i otvarajući uglove koji bi mu omogućili izlazak na mrežu ili dobro plasirani drop-šot. Koristiće Novak razne varijacije spinova i slajseva da bi poremetio ritam Australijanca, ali će morati da bude na oprezu da neutrališe jake i precizne forhende i istraje u napadu na (solidan defanzivan) bekhend, po mogućstvu “lomeći” De Minora i promenom ritma i dužinom udaraca. Obojica će želeti da nateraju protivnika da se non-stop kreće u svim pravcima i pogađa šta će onaj drugi sledeće odigrati, pa će biti zanimljivo videti koliko će prisustvo anksioznosti biti iskorišćeno kroz razne strateške varijacije u razmenama. Iako je moguće na početku videti i veći broj neočekivanih grešaka (jer je ulog za obojicu poprilično visok, uz tople vremenske uslove i angažovanu publiku), duže razmene bi trebale da zamene lucidne intervencije na tok igre koje bi trebale da što pre proizvedu prilike za brže osvajanje poena u “bližem frontu”.

Novak bi sigurno želeo da oseća lopticu iz forhenda mnogo bolje nego što je to juče bio slučaj do tog sedmog gema, kako bi mogao da igru i efikasnost podigne na viši nivo koji bi mu štedeo energiju i podizao samopouzdanje i pri drugim udarcima. De Minor će se protiv toga boriti jakim udarcima u raznim pravcima, u nastojanju da Đokovića što pre stavi u “nekomforne” pozicije na terenu i navede ga na greške. Strateški bi ovaj meč mogao da bude podjednako kompleksan i zahtevan kao fizički, u kome će oba igrača testirati i sebe i protivnika u smislu toga – šta je sve to što mogu da izvedu na terenu danas, a da mogu da ostvare kontinuitet kroz set i stvore priliku za brejk prednosti.

Ono kada tenis podseća na šah – to je moguća interpretacija meča koji nas danas očekuje između Novaka Đokovića i Aleksa De Minora u Monte Karlu…

