ŠOK ZA ŠOKOM! SINER TEŽE POVREĐEN? Mislili smo da nije ništa ozbiljno, ali nešto nije u redu! Neću da izgubim tri godine karijere

Najbolji igrač ove sezone Janik Siner izneo je neočekivano loše prognoze za nastavak karijere.

Italijan se prvo povukao sa turnira u Madridu pred četvrtfinale, a zatim je otkazao masters u Rimu i tako razočarao domaću publiku.

Međutim, tu možda nije kraj njegovim mukama. Siner je saopštio da ima povredu desnog kuka, ali nije otkrio previše detalja.

"Igraću na Rolan Garosu samo ako budem sto odsto spreman. Neću da ulazim u detalje povrede, isprva smo mislili da nije ništa ozbiljno, ali su analize i skener pokazali da tu postoji nešto što nije u redu. Jedna stvar je sigurna, a to je da ako se ne oporavim sto posto, onda će mi trebati više vremena, a neću da izgubim tri godine svoje karijere. Boli me što ne igram sada, ali moram da osiguram da moje telo ozdravi i to je najvažnija stvar“, rekao je Siner tokom konferencije za norinare u Rimu.

Siner ove sezone ima skor od 28 pobeda i samo dva poraza, kao i titule na Australijam openu, Roterdamu i Majamiju.

