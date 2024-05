"PODIGNITE ME, MOLIM VAS": Ovo je Hamad Međedović rekao novinarima nakon poraza od Medvedeva!

Nije prošlo ni 5 minuta od završetka jednog od najkvalitetnijih mečeva na ovogodišnjim Mastersima ATP turneje, a srpskim medijima je stigao poziv da se susretnu sa Hamadom Međedovićem za komentare posle tročasovnog trilera sa četvrtim igračem sveta Medvedevim.

Po ulasku u zonu predviđenu za intervjue, dolazimo do Hamada – koji leži na podu. “Pridignite me, molim vas”, kaže nam novi heroj srpskog tenisa, koji je po svim teniskim atributima i kriterijumima bio bolji takmičar od nekadašnjeg broja 1, koji je u odlučujućim momentima ipak pokazao viši nivo teniske zrelosti i strategije.

“Jako dobar meč, ogromno iskustvo! U trećem setu sam mogao do pobede, imao šansu na 4:4 i 0:30 koju sam mogao da iskoristim... Tu sam malo pao, a on kao jedan od najboljih igrača na svetu će naravno to da iskoristi, i eto…” u jednom dahu sumira meč Hamad.

Birao si neka rešenja u pojedinim momentima koja niko nije očekivao?

“Drop šotovi su u većini slučajeva bili jako dobri, dobro isplanirani, a neki su nesrećno završili na samom vrhu mreže. Osećao sam se komotno u tim razmenama, i zato sam birao da ih tada igram. Slažem se da sam u nekim momentima preterao, jer sam ipak igrao protiv jako nezgodnog igrača koji je poznato po tome. Nekada želite da završite poen što pre i tako pogrešite,” objašnjava frustrirajuće veliki broj pokušaja da se poen, ali nažalost i gem i set reše atraktivnim drop šotovima koji su nekoliko puta urodili plodom, ali ne i onda kada je bilo najpotrebnije ili mnogo praktičnije da su bili zamenjeni drugim udarcem.

foto: Fabrizio Corradetti/IPA Sport/ip / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kakav ti je osećaj, sada, posle ovakve predstave u Rimu?

“Zadovoljan sam svojim tenisom, hteo sam da ga pobedim i verovao u to do samog kraja. Ovo je sveukupno bila dobra nedelja za mene, zadovoljan sam što sam na kraju mog nastupa ovde zdrav i tome se najviše radujem”, iskren je Međedović

Po čemu ćeš pamtiti ovaj Masters?

“Definitivno po poslednjem meču na Centralnom terenu protiv Danila Medvedeva, četvrtog igrača sveta. Ovo je za mene bilo najbolje iskustvo i nešto najviše što sam iskusio do sada u karijeri”, kaže on, zahvalivši se na podršci koju je tokom meča stizala iz Srbije i interesovanju koje je na društvenim mrežama u većini meča bivalo veće nego li za druge sportove i utakmice koje su se paralelno odvijale.

“Osećam i znam da ju je bilo, znam koliko ljudima znači novi sportski uspeh na ovom nimvou, osećam podršku od Srbije. Potrudiću ih da ih nikada ne razočaram”, naglašava Međedović.

Bilo je zanimljivo videti kako apsolutni favorit i branilac trofeja u Rimu izbegava gromoviti forhend našeg mladog asa, pa nas je interesovalo da li u njegovom timu već postoji nadimak za tako ubitačno tenisko oružje?

“Iskreno, nemamo nadimak za njega, ali su svi svesni da imam dobar forhend. Svestan toga je bio i moj današnji protivnik, videli smo koliko ga je izbegavao”, uz osmeh komentariše ovo reprezentativac Srbije.

foto: Andreas SOLARO / AFP / Profimedia

U kom smislu bi mu ovaj meč najviše značio?

“Znači mi puno jer mi donosi veliko samopouzdanje. Video sam da mogu da se nosim sa igračima kao što je on. Treba da ispravim neke stvari do Rolan Garosa, i na tome ću raditi sa stručnim timom i trenerom da se uradi ono što je tu potrebno”, kaže Hamad, i zaključuje u vezi predstojećeg najvažnijeg turnira sezone na šljaci:

“Smatram da imam dobar nivo igre pred Rolan Garos, ali ono što moram da ostvarim su nastupi sa kontinuitetom. Ako zadržim ovaj nivo od danas, smatram da mogu dobro da prođem”, najavljuje nam ono što predstoji Međedović.

Teniska i sportska Srbija je večeras imala sjajan razlog za oduševljenje i ponos – i novu nadu da će njena budućnost u “belom sportu” biti i dalje blistava. Pred Hamadom Međedovićem je nesumnjivo izuzetna karijera, a ono što on donosi u ovu igru moglo bi da se pamti kroz godine koje dolaze.

Svaka čast i hvala ti na ovom osećanju, Hame!

Kurir sport / Vuk Brajović