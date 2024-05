NOVAK ĐOKOVIĆ NEMA DILEMU, IGRAĆE NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Predstavljati Srbiju u Parizu je velika privilegija i čast

Najbolji teniser sveta Novak Đoković potvrdio je za sajt Svetske teniske federacije ITF da će učestvovati na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu.

Biće to pete Olimpijske igre za Novaka, sa nepromenjenim ciljem - osvajanje zlatne medalje.

Iako je neprikosnoven u tenisu po svim bitnim statističkim parametrima, Novak do sada nije imao previše uspeha na Igrama. Tek jedna bronza osvojena pre 16 godina u Pekingu.

"Davno sam osvojio bronzanu medalju, bilo je to u Pekingu 2008. Imao sam najveću čast da nosim srpsku zastavu na svečanom otvaranju. Nisam imao iskustvo sa ceremonijom otvaranja od Londona 2012, tako da se zaista nadam da ću to moći da doživim i da zaista uživam u svom iskustvu na Olimpijskim igrama u Parizu jer to nije kao nešto drugo. Biti deo Olimpijskih igara, predstavljati svoju zemlju, ogromna je privilegija i čast. Tako je posebno biti deo najstarijeg sportskog događaja u istoriji sporta. Naravno, osvojiti zlatnu medalju ili bilo koju medalju za moju zemlju je velika želja. To je jedan od najvećih prioriteta i ciljeva za ovu sezonu, u tome nema tajne", rekao je Novak.

Olimpijski turnir u tenisu biće odigran na terenima Rolan Garosa.

"Biće malo čudno igrati na najvećim stadionima na Rolan Garosu, ali zapravo igrati olimpijski turnir. To je takođe drugačija publika, druga javnost koja dolazi da vas gleda kako igrate i da vas podržava. Biće mnogo glasnije. To je ono što je Olimpijada. Stvarno donosi sport koji ujedinjuje svet i dovodi ljude iz celog sveta da gledaju kako igrate i predstavljate svoju zemlju. Jednostavno, to volim. Biti u mogućnosti da večerate sa najboljim sportistima na svetu, komunicirate sa njima, govorite o njihovim metodama, njihovoj pripremi, njihovom treningu, njihovim nastupima i podelite svoje, zaista je inspirativno. To je za razliku od bilo čega drugog što doživljavam u svojoj individualnoj teniskoj karijeri. Nedelje Dejvis kupa i neka druga timska takmičenja u tenisu možda donekle podsećaju na Olimpijske igre u smislu timskog duha, deljenja terena i mesta sa drugima, i biti deo tima, a ne samo igrati za sebe. Olimpijske igre su tako jedinstvene. Samo što ste u tom selu, osećate se neverovatno inspirisanim i ponosnim što ste tamo. Ali takođe ću učiti iz svojih prethodnih olimpijskih iskustava i pokušati da zadržim svoju rutinu kako bih mogao da dam sve od sebe", završio je Novak.

