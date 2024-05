MEDVEDEV STIGAO U PARIZ, PA KONSTATOVAO: Nadal i dalje može da pobeđuje na Rolan Garosu

Razgovori sa Danilom Medvedevim uvek su posebno interesantni, pa ni ovaj nije bio izuzetak u tom smislu. Nimalo lak izazov u liku Dominika Kepfera ga očekuje u prvom kolu turnira u kome je često ispadao već u prvoj nedelji, pa bi uspeh bio važan za podizanje forme i samopouzdanja kod Rusa pred jedan od najneizvesnijih turnira u Parizu poslednjih decenija.

Puno interesovanja pobudio je i njegov skoro dvočasovni trening sa Nadalom, pa je prirodno da su mediji želeli da čuju njegove utiske iz ovog iskustva. Kako biste se osećali da ste morali da igrate protiv Nadala u prvom kolu – glasilo je pitanje?

“To bi svakako bio veoma težak žreb, ali ujedno i veliki teniski događaj i doživljaj; ništa manji ni ako biste se susreli i kasnije u žrebu, ali posebno izazovno ako je u prvom kolu turnira koji je osvajao 14 puta. Juče smo trenirali zajedno, i bio je mnogo bolji nego što je praćenje njegovih mečeva na TV odavalo. Ipak, trening i meč se razlikuju, i sigurno ću biti tu da ga gledam u prvom kolu. Srećom – ne sa druge strane mreže”, kaže Danil.

“Iako je on neverovatan radnik, takođe poseduje neverovatan talenat i umešnost u upravljanju lopticom. Njegovi spinovi su neverovatni, i intenzitet koji unosi u svaki poen je jedinstven – što zaista nije lako pratiti”, ističe on.

“Dobio me je na našem treningu, igrali smo skoro sat i po. Biće zanimljivo videti kako će teći meč protiv Zvereva, jer je Rafa ipak Rafa i nastupa na turniru koji je osvajao 14 puta. Tek nekoliko puta je izgubio ovde, i smatram da i dalje može da pobeđuje. U svakom slučaju će biti interesantno”, najavljuje Medvedev.

foto: Felice Calabrò / IPA / Profimedia

Iako se žalio na to da nije u stanju da trenira i koristi servis kao što je mogao pre operacije kile, Medvedev ističe da je za svakog igrača važno da nađe načina da se adaptira na trenutne okolnosti, a da oni koji su bolje rangirani imaju određene statutarne prednosti nad onima koji se probijaju.

“Tenis je individualni sport, i ako ste iz raznih razloga u stanju da investirate u sebe ili da to čine vaš savez ili partneri, to će vam svakako izuzetno pomoći. Ipak je činjenica da 95% igrača koji su sada na vrhu na početku svoje karijere nisu bili finansijsi dobrostojeći, i često sam kao mlađi igrač putovao sam. Kvalitet i potencijal morate da dokažete kroz razne izazove, i sami stvorite okolnosti u kojima će se naći neko da vam pomogne. To je deo teniskog putešestvija, i svaka vrsta male pomoći na početku će vam izuzetno značiti kada se suočite sa dolazećim izazovima da biste dokazali da drugi mogu da veruju u vas, ali i vi sami u sebe”, ističe Rus.

(Vuk Brajović)