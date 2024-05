NADAL RASPLAKAO NAVIJAČE! Rafu pitali da li je ovo oproštaj od Rolan Garosa: Njegove reči izazvale suze na tribinama

Španski teniser Rafael Nadal završio je učešće na ovogodišnjem Rolan Garosu već u prvom kolu.

Njega je savladao Nemac Aleksandar Zverev sa 3:0 (6:3, 7:6, 6:3).

Rafa je rekorder Rolan Garosa sa 14 titula.

Po završetku meča pitali su ga da li je ovo njegov oproštaj od Rolan Garosa.

- Želim da se zahvalim publici koja mi je pružala energiju. Teško mi je da pričam u ovom trenutku. Ovo bi mogao da bude poslednji put da sam ovde, nisam potpuno siguran u to. Publika je bila fantastična ovde tokom cele nedelje. Osećaj koji sam imao ovde teško je opisati rečima. Ovo je specijalan trenutak za mene, da osetim ljubav na mestu koje najviše volim - rekao je Nadal, a kamere su prikazale publiku sa suzama u očima.

Nadal je još jednom ponovio da u ovom trenutku nije siguran da li je ovo definitivno zbogom od Rolan Garosa.

- Prošao sam kroz teške dve godine sa povredama koje sam imao. Teško mi je reći šta sledi u budućnosti. Velika šansa je da se više neću vratiti na Rolan Garos, ali ne mogu 100 odsto to da tvrdim. Mnogo sam uživao ovde. Sada mmnogo bolje osećam loptu nego što je to bilo pre dva meseca. Nemam još taj osećaj da mogu da kažem za dva meseca da je dosta. Imam neke ciljeve, želim da se vratim ovde za Olimpijske igre. To me motiviše. To će biti jedna nova šansa, nadam se da ću za to biti dobro pripremljen.

