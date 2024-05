JOŠ JEDNA MARATONSKA NOĆ U PARIZU! Orilo se "došao je i taj dan" - kako su navijači otopili srca našim teniserima na Rolan Garosu!

“Doš’o je i taj dan” – pevali su srpski navijači u podršku Kecmanoviću i Lajoviću juče na studenom Rolan Garosu i otoplili im srca da se izdignu nad nemalim izazovima i ostvare sjajne pobede nad Monteirom i Safiulinom za plasman u drugo kolo.

Isto bi danas mogli da govore i svi pratioci tenisa na svetu, jer na teren napokon izlazi i dalje prvi favorit za osvajanje (svoje četvrte) titule u Parizu, braneći šampion i najstariji teniser u istoriji koji je na Šatrijeu podigao Trofej Musketara (sa 36 godina) – Novak Đoković. Ulaskom u finale ovogodišnjeg turnira Novak bi došao na korak do svoje istorijske 25. Grend slem titule i odbrane prvog mesta na ATP listi, koje posle jučerašnjeg plasmana Sinera u drugo kolo “visi” nikad niže za nekog novog lidera teniskog karavana. Iako je za Novaka ovo dobro poznat put “od hiljadu milja” – što smatra svojom neprikosnovenom prednošću nad preostalim učesnicima Otvorenog prvenstva Francuske (i) ove godine, prvi korak nikada ne biva lak. Na njemu će se od 20:15 susreti sa njegovim velikim sportskim prijateljem i saveznikom iz vremena nemile australijske sage, dubl-majstorom Pjer-Ig Erberom (osvajačem 2 Rolan Garosa, nosiocem posebne “oproštajne” pozivnice” za turnir u singlu) koga je pobedio u jedinom meču koji su do sada odigrali – i koji za Novaka, za razliku od Zvereva za Nadala, predstavlja idealnog protivnika za ulazak u tok turnira u formi koja se može nazvati “enigmatičnom”.

foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

“Novaku na klupi ne treba niko da ga uči tenisu, već da ga motiviše”, jasno i glasno je komentarisao trenutno stanje u njegovom stručnom štabu legendarni Džon Mekinro, pa se nadamo da će ovaj (na neki način revijalni) meč sa Erberom biti prava prilika da se takve linije komunikacije jasno uspostave između terena i “boksa” koje će Novaku dati mentalnu stabilnost da demonstrira ono što je publika u ovoj godini od njega dobijala tek u nekim mečevima ili na mahove – mentalnu šampionsku neprikosnovenost i mogućnost da besprekorno izvodi svoj plan igre u teniskom, taktičkom i fizičkom smislu. Ponavljamo da je meč protiv Erbera idealan za ulazak u takmičarski tok i ritam Grend slem turnira koji po mnogo čemu odstupa od onoga što smo u poslednje vreme viđali kod (i oko) Novaka, pa se nadamo da će iz njega kao nagradu dobiti pobedu, ali još važnije – stabilnost za trasiranje puta ka odbrani titule i prvog mesta na ATP listi u Parizu. O Vimbldonu i olimpijadi – pričajmo malo kasnije…

foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Uz Novaka je tu i dvostruki finalista iz 2022 and 2023 Kasper Rud, koji je u “grad svetlosti” došao osokoljen osvajanjem Ženeve uz 4 uzastopne pobede, a posle šoka u Rimu koji mu je priredio drug iz juniorskih dana Miša Kecmanović. Svetski broj 7 ima najviše pobeda na turneji ove sezone (35) i do sledeće ga verovatno ne čeka pretežak izazov u vidu kvalifikanta Alveša iz Brazila, do sada bez pobede nad igračem iz Top 50 selekcije. Sa izuzetkom spomenutog Rima, Kasper nije zabeležio poraz u prvim kolima na 11 poslednjih turnira na kojima je učestvovao. Momak sa kojim Norvežanin nije uspevao da do nedavno pronađe “pozitivnu hemiju” dolazi iz njegovog dela Evrope – Danac Holger Rune, kome je prvi protivnik Britanac Dan Evans, jedina preostala nada “Albiona” da zabeleže plasman svog igrača u drugo kolo ovde u Parizu ove godine. Ako Evansu ne pođe za reketom da načini ovo mega-iznenađenje, to će biti 4. put u ovom veku da ova (nekadašnja) teniska velesila ostane bez predstavika u drugom kolu (2007, 2013, 2020) – ali je to malo verovatno, jer je Rune do sada bivao nemilosrdan protiv igrača van Top 50 od početka sezone 2023. (14-0).

foto: NSJsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prošlogodišnji četvrtfinalista i jedno od najprijatnijih iznenađenja turnira Argentinac Ečeveri igra protiv izuzetno nadarenog Francuza Kazoa u prvom meču posle neuspelog trećeg pokušaja da u finalu jednog ATP turnira (Lion) dođe do svoje prve titule. Kazou predstonica nije do sada bila srećna, uz eliminaciju već u prvoj rundi 2021. i prošle godine. Na najlepšem stadionu kompleksa danas će se uživati u tenisu dvojice Top 20 asova – De Minora i Frica, gde 11. Australijanac nastoji da pobedom protiv velikog servera Mikelsena barem izjednači svoj najbolji rezultat u Parizu (2. kolo, dva puta) dok 12. Amerikanac protiv Argentinca Korie želi da potvrdi svoj primerni niz uspeha na šljaci ove godine, uz finale u Minhenu, polufinale na Masters u Madridu I četvrtfinale u Rimu.

Ponos Francuske danas brane i prošlonedeljni osvajač Liona Mpeči Perikar protiv Davida Gofana i kvalifikant Barer protiv 17. na svetu Bublika (Kazahtanac 3-2 u pobedama), a novi razlog za radost ljubitelja tenisa iz Italije pobedom protiv Karenjo Buste bi mogao da im pričini 31. Nosilac Mariano Navone – koji je posle izuzetnih nedavnih uspeha postao prvi igrač u Open Eri koji je zaslužio status nosioca na svom debiju na jednom od Grend slemova.

Za nas je svakako drugi meč po važnosti danas četvrti koji najveća nada srpskog tenisa Hamad Međedović igra na ovogodišnjem Rolan Garosu (posle 3 pobede u kvalifikacijama) oko 15 časova na terenu 14, i to protiv najboljeg juniora iz 2020. na ovom turniru i snažno napredujućeg u seniorskoj konkurenciji Italijana Flavia Kobolija.

foto: Fabrizio Corradetti/IPA Sport/ip / Shutterstock Editorial / Profimedia

Koboli se veoma brzo afirmisao u Top 100, stigavši do najboljeg plasmana (# 53) plasmanom u četvrtfinale Ženeve prošle nedelje drugom pobedom nad Top 20 igračem u karijeri (Šelton, a u Melburnu nad 18. Đarijem), uz još tri četvrtfinala na ATP turneji (Minhen 2023, Monpelje i Delrej Bič 2024.). Za sve one koji su imali priliku da ga gledaju na nedavno održanom Mastersu u Rimu, Hamad Međedović predstavlja sigurno jednog od najuzbudljivijih kandidata za zapažene uspehe na ATP turneji narednih godina – propustivši priliku da konvertuje više meč-lopti protiv nekadašnjeg broja 1 i osvajača Grend slem trofeja Danila Medvedeva. Ubedljivo osvojivši ATP Nekst Džen turnir za najtalentovanije mlade tenisere u Džedi prošle godine, Hamadov najbolji plasman bio je 102 posle drugog polufinala na turneji (Astana, posle Gštada prošle godine) – a kao kvalifikant je, pored Rolan Garosa prošle i ove godine, ušao i u glavni žreb Vimbldona.

Koboli nije tip igrača koji apriori odgovara Hamadu, jer je teniser visokog tempa i stalnih varijacija u stilu i strategiji koje nastoje da protivnika drže van zone komfora i teraju ga da pogađa šta mu stiže sledeće sa druge strane mreže. Zbog toga ne čudi da je prekjuče bio sparing-partner upravo Novaku Đokoviću na treningu, što je sigurno posmatrao “Tim Hamad” predvođen iskusnim Viktorom Troickim i izvodio važne zaključke o tome kako formatirati igru za ovakvog protivnika. I pored lepih uspeha na turneji i potvrde da može da uđe u završne faze turnira, Koboli je takođe sklon brzanju koje je najpogubnija karakteristika kod igrača njegovog profila, pa bi Hamadova kompaktna i snažna (probijajuća) igra sačinjena od razornog pouzdanog servisa i nameštanja razmena na moćni forhend trebala da se nametne kao “standard” u ovom meču iz kojeg bi Italijan probao da se izvuče raznim (rizičnim) kombinacijama i miksovanjem igre. Naš mladi as nikako ne sme da dozvoli da Italijan “povede kolo” već da u stabilnom maniru osvaja svoje servis-gemove (asovima, servis-vinerima ili poenima kroz kraće razmene) a da snažnim i dubokim riternima potisne Kobolija u defanzivu iz koje će se otvoriti prilika za viner ili isforsiranu grešku protivnika. Strpljenje i stalni fokus na nivo svoje igre, ali i sposobnost da se odgovori – pre svega u fizičkom i taktičkom smislu – na sve izazove koje Koboli bude stvarao kroz ovaj meč će biti glavni saveznici Hamadu u sprovođenju plana igre protiv veoma neugodnog rivala, Nadamo se da podrška srpske publike neće izostati ni u ovom važnom meču za naš tenis, pa i ako bude trajalo malo duže – neka na kraju bude trijumfalno.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ostali mečevi koji će privuči pažnju ljubitelja muškog tenisa danas su prvenac Mekdonalda i Grikspura (26.nosilac) i Fokine i Vašeroa, sudar Španaca Bautista Agut – Munar (2-0 za Roberta do sada) i Australijanaca (Kokinakis – Popirin), intenzivni meč izrazitih šljakaša Borgesa i Mahača, ljubitelja domaće publike Manarina i Italijana Zepijerija, stamenog Štrufa i kvalifikanta Buručage, Francuza Rinderkena i Lestijena protiv Voltona odnosno Karbaljes Baene i trofejnog dublera Hidžikate i Darderija. Prava teniska šljakaška svaštalica će nam sigurno doneti puno zaniimljivih mečeva tokom ovog dana, u pripremi za dva srpska koja nam se ističu po važnosti u smislu aktuelne dominacije i budućih uspeha naših asova.

Iako jučerašnja eliminacija Marije Sakari kod dama možda i ne predstavlja više nikakvo iznenađenje (Grkinji Slemovi ne leže ni najmanje), današnji mečevi će svakako sadržati visok faktor neizvesnosti. Iako bi on trebao da izostane u glavnim susretima – Sabalenka – Andreeva, Ribakina – Minen, Ženg – Korne, Kijz – Zarazua, Azarenka - Podoroska – već u svim ostalim, a gde se izdvajaju Kasatkina – Freč i Boulter – Badosa imamo na pomolu krajnje nepredvidive tokove mečeva za konačno oblikovanje mape drugog kola žreba u ženskoj konkurenciji.

U isčekivanju da važan dan za srpski i svetski tenis dobije svoj pozitivan epilog, želimo vam strpljenje sa pariskom kišom i uživanje u najboljem tenisu u periodu njegove velike tranzicije.

Kurir sport / Vuk Brajović