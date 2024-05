ĐOKOVIĆ ODRADIO PRVI TRENING NA ŠATRIJEU: Novak uvežbavao taktiku za prvi meč na Rolan Garosu! Ovo su detalji

1 / 11 Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Prvi teniser sveta Novak Đoković večeras kreće u odbranu titule na Rolan Garosu.

Oko 20.15 časova Novak će na stadionu "Filip Šatrije" igrati meč prvog kola protiv Francuza Pjer Iga Erbera.

Upravo na "Šatrijeu" je Đoković odradio prvi trening ove godine, ujedno i poslednji pred ovaj meč.

Novak je na teren izašao sa svojim stručnim štabom u kome su Boris Bošnjaković, sa kojim je juče odradio prvi trening, potom Gebhard Fil Grič, Miljan Amanović, Karlos Čarli Herero Gomez, a tu je i Stiven Šašijan, koji prati Novaka na grend slem turnirima, a u pitanju je kiropraktičar.

Đoković je sparingovao protiv tenisera koji po fizičkom izgledu neodoljivo podseća na Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova, a po stilu igre na Aleksandra Zvereva.

Pošto u Parizu vladaju vlažni uslovi, odnosno česte su kiše, Novak pokušava da se prilagodi, a jedan od načina je često menjanje reketa kako bi pronašli optimalne uslove.

Ono što Novak radi na treningu je traženje načina da se iz razmene udaraca po dijagonali dođe do pozicije za viner iz paralele, i ulaskom u teren dođe do pozicije da se volejima skrati poen i da se što brže dolazi do pozicije da se stekne prednost u poenu.

Trening je u uslovima zatvorenog krova, dok napolju kiša pada.

Kurir sport

