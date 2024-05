NA TERENU ALKARAZ, SINER, CICIPAS... Šta nas čeka u sredu na Rolan Garosu? Od srpskih predstavnika igra samo Olga!

Specijalni izveštač Kurira sa Rolan Garosa, Vuk Brajović

U danu kada se čini da će ponovo najuticajniji igrač na terenima Rolan Garosa biti kiša – čak 6 od top 10 tenisera ATP rang liste će se boriti za plasman u drugo kolo – a među njima i drugi Siner i treći na svetu Alkaraz. Njima će se pridružiti šesti Rubljov, osmi Hurkač, deveti Cicipas i deseti Dimitrov, što potvrđuje koliko je samo jak donji deo muškog žreba.

Prošlogodišnjem polufinalisti se baš posrećilo sa kvalifikantima u prva dva kola, pa će treći igrač ATP liste Alkaraz danas igrati protiv Džaspera De Jonga u nastojanju da treći put uzastopce uđe u treće kolo turnira i nastavi svoj pohod ka trećoj Grend slem tituli na tri različite podloge.

foto: José Oliva / ContactoPhoto / Profimedia

Dobro je izgledao roviti Karlitos u prvom kolu, iako je komentarisao da i dalje oseća mentalne stege zbog povrede kada igra njegovo glavno oružje – forhend, pa će biti zanimljivo videti koliko će De Jong forsirati ovaj aspekt Alkarazove nelagodnosti za možda još jedno mega-negativno iznenađenje koje nam je Španac relativno redovno priređivao u protekle 2 sezone. Trideset sedam leta je Rišaru Gaskeu i u njegovoj karijeri koja obuhvata 21 nastup na Rolan Garosu niti jedna pobeda nad dvojicom najboljih igrača na svetu na Slemovima, pa je teško verovati da će baš danas to ostvariti protiv takođe rovitog Janika Sinera. Siner se nije proslavio ovde do sada, a devetom uzastopnom pobedom u nizu na Slemovima u 2024. će nastojati da četvrti put uđe u treće kolo ovog turnira i stupi jedan korak dalje ka ulasku u finale, čime će postati prvi Italijan u istoriji ATP rangiranja kome je to pošlo za reketom.

foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Ovi mečevi će se posmatrati i iz komparativnog ugla prema Novaku Đokoviću, gde će se tražiti sve ono što bi moglo da nedostaje iz standardnog repertoara trojice vodećih tenisera ATP liste usled povreda i pada forme i vagati u smislu mogućih korekcija u narednim kolima a pred eventualne dalje mečeve u žrebu i međusobni susret u samoj završnici turnira.

Potencijalno veliko iznenađenje nas čeka u meču finaliste iz 2021. Cicipasa i vršnjaka iz juniorskih dana Altmajera, koji je pobedom nad Beretinijem (8) 2020., Sinerom (9) prošle i Đereom ove godine pokazao koliko je njegov raznovrstan stil igre na šljaci opasan za svakog ko mu se ispreči u danu kada je motivisan za borbu. Promoteri jednoručnog bekhenda su obojica današnjih protivnika, gde je Cicipas imao više uspeha u Parizu do sada uz pet uzastopnih plasmana u treće kolo turnira. “Španski đak” Andrej Rubljov vodi sa 1-0 protiv Španca Pedra Martineza u najavi današnjeg meča i nastojanju da ostvari i 14. pobedu nad igračima iz ove zemlje na njima omiljenoj podlozi. Hubert Hurkač se silno namučio u prvom kolu protiv kvalifikanta Močizukija (dva puta zaostajući u setovima) pa se nadamo da će danas uspeti da pronađe gde je parkirao svoj teniski Suzuki i odličnim servisima i agresivnom igrom sa puno vinera “projuri” pored Brendona Nakašime u njihovom prvom meču. Da je Hubiju navika da u Parizu igra mečeve u pet setova potvrđuje statistika, gde je u prva tri kola prošle godine “nanizao” tri teniska maratona od pet setova, pa možda ni peti danas protiv stamenog Amerikanca neće biti takvo čudo.

Novi hit-mejker koga producira naš (a Francuski) teniski mag Petar (a.k.a. “Spin”) Popović Korentin Mute je rasturio 16. nosioca i finalistu Rima Đarija u 4 seta na terenu Simon Matje, gde se danas vraća da nastavi trend protiv Ševčenka (bez 2 uzastopne pobede na dosadašnjim nastupima na Slemovima). Najbolji rezultat levorukog Mutea je treće kolo iz 2019., pa se nacija nada da će jedan od 5 tenisera koji je ušao u drugo kolo uspeti da to i ponovi – u čemu će mu u idilčnom ambijentu botaničke bašte u kojem je ovaj teren smešten ponovo pomoći frenetična publika. U severnoameričkom derbiju i prvom meču od ukupno 6 na šljaci nekadašnji polufinalisti Grend Slema i Top 10 igrači Tijafo i Šapovalov će se boriti za plasman u treće kolo, gde Kanađanin ima prednost od 4-2 i polako ali sigurno vraća formu posle povratka iz povrede, dok je kod “Velikog Foa” situacija upravo obrnuta.

foto: Profimedia

Kakvu-takvu formu u poznim takmičarskim godinama – kao i stomačić – održava i bivši osvajač Rolan Garosa iz 2015. Sten Vavrinka, koji će odmeriti snage sa neugodnim Kotovom, dželatom poslednjeg britanskog igrača u ovogodišnjem žrebu Kamerona Norija u nastojanju da po prvi put uđe u treće kolo ovog turnira posle 2020. – odnosno trinaesti put u karijeri.

Kod dama je apsolutni hit treći meč četvorostrukih osvajačica Grend slemova i svetskih broja 1 Ige Švjontek i Naomi Osake (1-1 do sada), u kome izrazito favorizovana Poljakinja traži pobedu kako bi sigurno ostala broj 1 i posle Rolan Garosa. Iga je u dosadašnjih 19 nastupa u drugim kolima Slemova ostvarila 17 pobeda, a Naomi 16 od 17, pa ih barem statistika stavlja po mnogo čemu u sličnu ravan, što bi moglo malo i da utiče na psihu učesnica ovog sjajnog meča.

foto: Profimedia

Kvalifikantkja Tamara Zidanšek iz Slovenije je ovde bila polufinalistkina 2021., dok je njena protivnica Koko Gof (3. na svetu) teniserka sa najviše uspeha (16 pobeda) od svojih sunarodnica u istoriji na ovom turniru pre navršene 21 godine, pa u njihovom prvom meču ne bi trebali da, osim dobrog tenisa, očekujemo neka iznenađenja.

Bivša šampionka iz 2017. Jelena Ostapenko (#11) ukršta rekete sa Dankinjom Klarom Tauson (#72), neugodnom protivnicom koju je dobijala tek posle 3 odigrana seta u oba prethodna meča i koja je do sada pobeđivala igračice iz Top 20 selekcije, dok će isti niz od 2 pobede nastojati da produži i Tunižanka Ons Žabur(#9) protiv Kolumbijke Kamile Osorio (#77) uz podršku novog trenera, legendarnog Fernanda Verdaska. Slovenski derbi i međusobni prvenac nam predstavlja Donu Vekić (#40) i Ukrajinku Martu Kostjuk (#20) u osrednjoj sezoni za Hrvaticu i najboljoj za protivnicu, a meč koji nas sigurno najviše zanima je drugi u kome će se sa različitih strana mreže naći 10. igračica sveta, 30-godišnja Danijel Kolins i 23-godišnja kvalifikantkinja – naša Olga Danilović (#131 na WTA listi). U njenoj oproštajnoj sezoni Amerikanka će nastojati da potisne sećanja na pakleni meč od 2 sata i 43 minuta iz Madrida početkom maja koji joj je priredila dična Danilovićeva, a Olga – da ponovo pronađe magiju u Parizu koja ju je dovela do šanse da ponovo pobedi 10. igračicu WTA liste (Gergeš, Moskva 2018.) i u petom nastupu na Slemovima ponovi plasman u treće kolo njenog najuspešnijeg u dosadašnjoj karijeri.

Kurir sport / Vuk Brajović