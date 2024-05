ALKARAZ POSLE POBEDE NAD DE JONGOM: Morao sam malo više da koristim mišiće

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Vuk Brajović

Skupo je prodao kožu De Jong protiv Karlosa Alkaraza, uzevši mu treći set poprilično ubedljivo – pre nego što mu je u narednom istom merom Španac uzvratio za konačnih 6:3 6:4 2:6 6:2.

Kvalifikanti su opasni u prvom, ali još opasniji u drugom kolu – i potvrda tog upozorenja je ponovljena i danas na Šatrijeu.

“Meč je bio teži, imali smo više odigranih poena, igrali nekoliko setova. Morao sam malo više da koristim mišiće, da popravim sve udarce - bekhend, forhend. Ali bilo kako bilo, u ovakvim uslovima poeni po prirodi stvari bivaju duži nego na prethodnom meču po suvom vremenu. Bio sam izazvan da više koristim forhend, ali ne znam da li je to konačno bilo potrebno ili ne”, prenosi nam Alkaraz, veliki ljubitelj izvlačenja na “insajd-aut” ili “insajd-in” iz forhenda.

“Zaigrao je bolje u tom trećem setu, dok je moja igra išla gore-dole tokom meča. Mislim da sam igrao dobar tenis u prvom i u drugom setu, a da sam posle upao u mali problem. On je podigao svoj nivo, brže je udarao lopticu i nije mi dopustio da uđem u ritam. Mislim da je dominirao u većem delu poena u tom trećem setu, a ja sam se mučio da dođem do željenog tenisa, koji sam igrao u prvom i drugom. U četvrtom setu sam morao sam da se borim, da prevaziđem probleme koje sam imao sa svojim servisom, ali sam srećan sam što sam na kraju došao do pobede”, prenosi nam rasterećeni Alkaraz

