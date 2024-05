CICIPASA PITALI O RASKIDU SA KOLEGINICOM: Evo kako je Grk odgovorio

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Vuk Brajović

Nije sve išlo “kao po loju” za najboljeg tenisera Grčke u istoriji, ali su u muškom delu sportskog “selebriti-para” Cicidosa i pored gubitka trećeg seta i rizičnog četvrtog “sve ovce na broju” i još jedna pobeda je zadenuta za pojas na njegovom omiljenom Slemu.

Saznao je posle Janika i Lasla i Stefanos šta je sve u stanju da na terenu proizvede Altmajer kada se vrati sa “WC – brejka” na teren, zbunivši favorizovanog osmog igrača sveta u momentu kada je mislio da je uzjahao pobednički talas do kraja meča. Srećom, na pamet mu nije padalo ono što se desilo Sineru, iako ga je neki tvit o tome da uvek treba izbeći peti set blago upozorio na mogućnost obrta i nužnost da se to predupredi.

“Nikako ne smete da dozvolite gubljenje kontrole nad svojim emocijama, da krenete da preterano analizirate novonastalu situaciju i ugrozite svoje stanje. Još uvek se učim u tome, navikavam se da relativizujem gubitak servisa na šljaci kako bih bio bolje usredsređen da ga u narednom gemu vratim. ”, objašnjava Cicipas.

Poznat po sumnjivoj etici kada je odlazak na “WC – brejk” u pitanju, Cicipas je danas čak i odgovarao na pitanja o tome šta preporučuje kada se igrač nađe u poziciji da mu se time prekine period dobre igre:

“To je specifičan izazov jer će skoro sigurno doći do pada igre i takmičarskog ritma na nekom nivou. Najveći uspeh i moć u tim trenucima je ostati miran, svestan da protivnik želi da “pobegne” sa terena i vrati se na teren sa drugačijom vizurom meča. Trudim se da ne razmišljam previše u tim trenucima, već da izdržim do njegovog povratka i budem spreman na to da će zaigrati bolje.”

Iz asortimana privatnih pitanja usledilo je sledeće – da li je lakše biti u vezi sa koleginicom koja je u stanju da bolje razume izazove vaše profesije, ili sasvim suprotno?

“Probaću da odgovorim na ovaj način – više mi znači da imam nekog ko će mi svojim iskustvom i znanjem pomoći da se snađem u nekim situacijama nego da nemam. Delimo iste strasti i želimo iste stvari u životu. Mislim da je osvežavajuće da pored sebe imate voljenu osobu sa kojom možete opušteno da pričate o tenisu, kojoj možete da verujete i koja poznaje tajne naše igre. Van tenisa umemo da se potpuno “otkačimo” u drugom pravcu i usredsredimo se na ostale hobije koji nas interesuju – čime kombinujemo najbolje iz oba sveta. Poznajemo naše živote mnogo bolje i time bivamo u stanju da lakše uskladimo ritam, rutine – pa i sujeverja, jer je to sastavni deo života tenisera.”

Razočaran je bio Cicipas kada je upitan da prokomentariše zlostavljanje koje je teniska legenda Gofan doživela od publike na terenu 14 posle pobede nad Francuzom Perikarom (pljunuta žvaka ka njemu):

“To mi se nikada nije desilo u karijeri. Nisam gledao meč i ono što je tome prethodilo, niti pratim vesti iz tenisa kad nastupam na turnirima. Šokiran sam da čujem da se tako nešto dešava u džentlmenskom sportu, i ta vrsta ponašanja mi je nezamisliva u bilo kojem meču koji bih igrao, ma koliko on bio neizvestan i napet. Žao mi je da čujem da se do desilo”, prenosi nam Grk.

