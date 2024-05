RUBLJOV ZA KURIR: " Ovo što se dešava NIJE DOBRO ni za koga"

Andrej Rubljov je imao tu sreću da meč protiv Martineza bude zakazan na terenu Suzan Lenglen, te je danas izbegao muke čekanja prouzrokovane otkazivanjima mečeva zbog kiše. Komotna pobeda u tri seta od 6:3 6:4 6:3 sugeriše da je Rus u dobrom ritmu, što lepo ide uz dosta povoljni žreb do pretpostavljenog četvrtfinalnog meča sa Cicipasom.

U odgovoru na pitanje Kurira da li zna da li su se igrači organizovano obratili vlasnicima turnira da probaju da nađu neko primenljivije i jeftinije rešenje kako bi se pokrilo više terena na Slemovima čime bi barem delimično bila izbegnuta agonija koju po ovakvim danima doživljavaju igrači, mediji i ponajviše oštećena publika, Rubljov odgovara:

- Ovo što se dešava naravno nije uopšte dobro ni za koga, a pogotovo za gledaoce koji su možda došli samo na jedan dan da vide neke igrače i bivaju sprečeni u tome zbog kiše. Ovde barem imamo dva pokrivena terena, što do ove godine nije bio slučaj. Ono što je dobro je da se svi tereni pokrivaju ciradom čim počne kiša, što nam omogućava da brzo nastavimo meč kad stane. Nećete verovati, ali to i dalje nije slučaj sa nekim turnirima na turneji, već smo prinuđeni da čekamo da se oni osuše. Ipak, ako želimo da uživamo u tenisu na otvorenom moramo svi da budemo svesni da će se ovo ponekad dešavati, jer do sada nije stvorena mogućnost da se tereni pokrivaju tako da i publika i igrači ne pokisnu u slučaju padavina - rezonuje Rubljov.

- To je ipak više pitanje za organizatore nego za igrače, ma koliko mi želeli da utičemo na to. Svaki turnir ima različite vlasnike, i pitanje je da li su voljni ili u mogućnosti da pokriju toliki trošak za pravljenje tako velikog broja krovnih konstrukcija ili nekih sklopljivih rešenja - zaključuje Rubljov.

Očito je da se još uvek niko nije obratio Kinezima za pomoć po ovom pitanju na ozbiljan način, a dok se to ne desi – bara i blata na tenisu će biti na pretek.

