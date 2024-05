KABALJES BAENA O MEČU SA ĐOKOVIĆEM: Ne znam je li zastrašujuće, ali mnogo ga poštujem

Roberto Karbaljes Baena, protivnik Novaka Đokovića u drugoj rundi Rolan Garosa, ističe da će rasterećeno izaći na teren u duelu sa svetskim brojem jedan.

U razgovoru sa španskim novinarima, 31-godišnjak sa Tenerifa istakao je da u meč ulazi sa velikom željom.

"Već smo igrali dvaput na slemovima, ali Rolan Garosu mi uslovi najviše odgovaraju, tu možemo da budemo izjednačeni koliko je to moguće, u Australiji i SAD je znatno komplikovanije. Ovde se osećam malo komotnije, a on nije tako dobar ove godine – izaći ću na meč sa velikom željom i misleći da mogu da dođem do šansi ukoliko budem igrao dobro“, rekao je Karbaljes Baena i dodao:

„Čini mi se da nije u formi, barem ja to tako vidim. Retkost je da dođe na ovaj turnir, a da još nije osvojio nijednu titulu ove godine, to je važan podatak. Ipak, takođe je i tačno da nije isto igrati s Đokovićem na turniru iz serije 500 recimo – gde može malo da spusti gard – i na grend slemu, koji su mu najveći ciljevi. Ipak, probaću da iskoristim to što je u nešto slabijoj formi", poručio je Karbaljes, a prenosi Sport klub.

Na pitanje kako pobediti Đokovića, trenutno 63. igrač sveta odgovara:

„To ne znam. To treba pitati nekoga ko ga je pobedio. On je najkompletniji igrač od svih sa kojima sam se sastao. Kada igra dobro, ne vidiš niti jednu rupu. S druge strane, nekada bude malo nestabilniji na mentalnom planu, pa možda i dobiješ neku šansu. Potrudiću se da mu otežam od prvog poena, pa da vidim ukazuje li se prilika“.

Na US openu 2019. bilo je 6:4, 6:1, 6:4, a na Australijan openu prošle godine 6:3, 6:4, 6:0.

„Tada me je najviše impresionirao servisom. Sa strane gledano, ne čini se da ima tako raznovrstan servis – nije to ubica od servisa, ali ti daje jako malo šansi da mu napadneš drugi servis. Onda, kada malo povede rezultatski, tad se još više opusti i dodatno diže nivo. Zato moram da držim egal što je duže moguće, da mu se možda malo uvuče sumnja“.

Za kraj, španski novinari pitali su Karbaljesa da li je zastrašujuće igrati s čovekom koji je osvojio 24 slema.

„Ne znam je li zastrašujuće, ali mnogo ga poštujem. Trenutno je najbolji igrač svih vremena po brojevima, i to je zaradio velikim trudom. Ali da budem iskren, bio sam nervozniji pred meč prve runde sa Lestijenom, nego sad pred Đokovića. Moram da izađem na teren rasterećen i da probam da iskoristim priliku ako mi se ukaže“, zaključuje Karbaljes Baena.

Meč je na programu u četvrtak, treći po redu na stadionu Filip Šatrije. Program počinje u 12.00, a prethodno igraju Sabalenka – Učijima i Svitolina – Pari.

Kurir sport