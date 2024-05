AKO SE U TOM TRENUTKU DESI PANIKA... Lajović iskren posle poraza: Mojim reketom iz sedamdesetih godina teško je servirati brže!

Specijalni izveštač Kurira sa Rolan Garosa, Vuk Brajović

Osećao je da bi u trećem meču protiv poletnog Frica imao šanse za važnu pobedu, ali je Dušan Lajović ipak ostao na korak- dva od situacije da može da ugrozi ove godine izuzetnog Amerikanca na ovoj podlozi. Konačni rezultat 6:3 3:6 6:3 6:4 otkriva upravo ove nijanse, a o meču popularni Duci kaže:

“Ovo je bio težak meč, znao sam šta me očekuje. Imao je jednu od najboljih sezona na šljaci u karijeri, u naletu je i komforno se osećao na šljaci danas. S druge strane, nekoliko momenata je prelomilo ishod svakog seta. On je odlično servirao, a više se igralo u gemovima na moj servis. Uspeo sam da mu uđem u glavu nekad na riternu, napravio brejk na startu trećeg, ali sam odmah zatim odigrao loš gem”, kaže on, i dodaje:

“Osećao sam veliki pritisak tokom meča na svoj servis, i ako se u tim situacijama desi neka panika, ode set – i tako je i bilo. Mislim da u igri sa osnovne linije trenutno nema igrača koji su nadmoćni u odnosu na mene. Žao mi je zbog poraza, osećao sam da ću imati šanse, oporavio sam se fizički dobro posle onog meča u pet setova.”

“Taktički je ovaj meč bio dosta zatvoren, gde Fric ne daje prostora za otvaranje previše uglova – naročito iz bekhenda. Kada preuzme incijativu forhendom to dobro radi. Možda bih promenio nešto u smislu igranja bekhend paralele ranije u razmenama, manje prebacivanja po dijagonali, ali kao što rekoh, i on ne oslobađa puno uglova. Prišao sam na riternu posle prvog seta, igrao sam i servis-volej, pokušavao sam svašta – i to je to. Voleo bih da mogu da serviram 20 km/h brže, ali po ovim uslovima – ispod 15 stepeni – i mojim reketom iz sedamdesetih godina to je teško učiniti”, prenosi nam Lajović.

Dosadašnji deo aktuelne sezone je za njega prošao – zadovoljavajuće. “Iako sam igrao promenljivo, bio sam u najvećem broju mečeva “egal” sa svojim protivnicima. U Barseloni se otvorio žreb, i kada si prisutan sa svojom najboljom igrom, onda se to i dešava. Porazi od Tijafoa u Indijan Velsu i od Monteira u Madridu nisu bili na mom nivou, dok su ostali mečevi bili sasvim zadovoljavajući po nivou igre i onome što očekujem od sebe.”

Sezonu nastavlja na travi – Kvins ili Hale pa Vimbldon, a onda se vraća na šljaku kroz nastupe na dva turnira i konačno na Olimpijskim igrama. “U poslednjih godinu dana cilj mi je bio da ostvarim plasman na OI, što je veoma povoljno jer su u Evropi. Uslovi mi odgovaraju, i idem sa nadom da mogu nešto da uradim. Uzbuđen sam i radujem se jer će ovo biti moje prve Igre. Biće drugačiji osećaj od svega na šta smo navikli i jedva čekam da olimpijada počne”, raduje se onome što sledi krajem Jula Lajović.

Istovremeno, siguran je da će naša Dejvis Kup reprezentacija biti kompletna u septembru u važnom meču baraža protiv Grčke u Beogradu, za koji se nada da će se igrati u nekom prijatnom ambijentu na otvorenom. “Ovo je veoma važan meč za nas, pogotovo posle poraza u Kraljevu i onog bolnijeg u Malagi, koji smo svi veoma teško doživeli. O tome kako je poraz od Italije u polufinalu uticao na nas smo puno pričali, jer smo tada zaista bili spremni da idemo do kraja, do trofeja – pa je razočarenje za sve nas utoliko bilo veće. Bilo je i gorih poraza i pre, ali nam je ovaj izuzetno teško pao i zato se nadam da će meč protiv Grčke poslužiti kao prilika za resetovanje i ono što bi moglo pozitivno da sledi ako budemo odneli pobedu”, zaključuje Dušan Lajović na kraju kampanje u singlu na Rolan Garosu – a pred meč u dublu sa Kecmanovićem protiv para Bublik – Ševčenko.

