NAPRAVIO NAJVEĆU SENZACIJU U PARIZU, PA NASMEJAO SVE: Arnaldi o PASTI, PICI i Srbiji!

Mladi italijanski teniser Mateo Arnaldi je napravio najveću senzaciju dosadašnjeg Rolan Garosa eliminisavši čestog igrača planete Andreja Rubljova rezultatom 3:0 u setovima.

Mateo je nakon meča objasnio razloge za italijansko tenisko čudo posle velike pobede nad Rubljovom

- Presrećan sam svojim uspesima ove godine u Parizu - blista pred medijima Mateo Arnaldi posle senzacionalne pobede nad 6.nosiocem Rolan Garosa Andrejom Rubljovim. Ne znam da li je ovo najbolji meč koji sam odigrao u karijeri, ali svakako jeste na jednom od Slemova - počeo je Arnaldi.

Koliko je važna za eksploziju uspeha italijanskog tenisa bila pobeda nad Srbijom u polufinalu i konačno osvajanje Dejvis Kupa prošle godine ističe i ovom prilikom član njihove reprezentacije Arnaldi u odgovoru na pitanje – šta je tajna iza svega?

- Puno puta smo svi mi pitani to isto, a odgovor je takođe uvek isti. Šta mogu drugo da kažem osim – da dobro radimo i da smo veliki prijatelji i saradnici. Posle osvajanja Dejvis Kupa mnogo više ljudi prati tenis u Italiji, dobili smo posebnu energiju i motivaciju. Mi pripadamo istoj generaciji – Janik Siner, Elisabeta Koćareto, Luka Nardi, Lorenco Sonego, Frančesko Pasaro; poznajemo se od jedanaeste godine, igrali smo na istim nacionalnim takmičenjima. Ako vidite da vaš prijatelj pobeđuje i vi želite da to ponovite, i to podstiče svakog od nas da nastavimo sa uspesima. Osećaj je još lepši kada se to dešava na Grend Slemu, kada se svi zajedno “motamo” i družimo po kompleksu pre i posle mečeva - kaže Arnaldi.

Sigurni ste da to nema nikakve veze sa hranom?

- Ako volite pastu i picu – onda svakako ima! - uz smeh odgovara autor najvećeg iznenađenja trećeg kola u Parizu.

Kurir sport / Vuk Brajović

