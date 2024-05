SINER PROGOVORIO O SVOM FIZIČKOM STANJU: Evo DA LI njegovi navijači imaju razloga za BRIGU!

Skroman u pobedi je već tradicionalno Janik Siner, srećan što je drugi put bez izgubljeno seta pobedio nadirućeg Rusa Pavela Kotova.

Plasirao se Janik u osminu finala na Rolan Garosu, a onda se obratio medijima.

- Drago mi je da sam u sledećem kolu jer sam danas dobio veoma dobrog igrača koji je unapredio svoju igru od našeg prvog meča. Ne ocenjujem svoju igru po uspešnosti nekog posebnog udarca, već pratim sve po malo u svojim nastupima U teniskom smislu sam se dobro osećao na terenu, ali smatram da bih mogao da donekle popravim fizičko stanje. Biće mi veoma važno da mogu da se odmorim, jer je ovo Grend Slem koji je veoma zahtevan u tom smislu i sve što sam u stanju da uradim na terenu ovoga puta u “široj slici” ocenjujem kao pozitivno - kaže Janik na početku konferencije za medije.

Da li osećate da se dobro ili čak bolje nego pre krećete na šljaci, koja nije vaša omiljena podloga?

- Svakako bolje nego pre, jer sam radio na nekim kretnjama po ovoj podlozi. Iako vam neke vežbe u teretani mogu pomoći u pripremnom smislu, i dalje je ono pravo što se doživljava na terenu i u mečevima, jer ste tu primorani da se dobro krećete. Puno smo radili na tome da dospem u ovu fazu žreba, ali sam srećan sa oprezom da je to postignuto uz potrebu da se još poradi na fizičkom momentu. Dobro sam se osećao zbog mogućnosti da malo “izmiksujem” igru kao što sam činio pre, jer mi to pruža više rešenja u igri - objašnjava on.

Na pitanje kolege iz Švajcarske da li smatra da bi mogao da bude uspešan i u skijanju da je ostao privržen tom sportu posle inicijalnih uspeha, Siner kaže:

- Već sam više puta odgovorio na to pitanje, i ne verujem da bih u skijanju mogao da dođem do vrha profesionalne selekcije – iako to nikada nećemo znati. Skijanje mi je svakako pomoglo sa uspostavljanjem ravnoteže na terenu, sa proklizavanjem, ali pre svega u mentalnom smislu jer je potpuno drugačiji sport kome se drugačije pristupa. Osećao sam blagu jezu svaki put kada bih išao nizbrdo u Super-Dži slalomu u kome ima dosta skokova. Zbog toga se ne plašim ničega što se dešava na terenu, jer vam se ne može ništa slično desiti dok udarate lopticu – za razliku od skijanja - uz osmeh odgovara Siner.

Kako gledate na potencijalne protivike u narednoj rundi – Ofnera i Mutea?

- Ne bavim se previše žrebom i inače, a pogotovo ne u situaciji u kojoj sam i gde sve posmatram iz dana u dan. Ofnera sam imao za protivnika na čelendžeru u Ortizeu, dok je Mute potpuno drugačiji igrač – levoruk, odlično se kreće i Francuz, protiv kojih je ovde ponekad veoma komplikovano igrati. Sutra će biti veoma važan dan za mene, vodiću dosta računa o tome kako ću trenirati da bih ušao u dobar ritam igre i osećati u fizičkom smislu pred meč sa bilo kim od njih dvojice - kaže on.

Da li osećate bilo kakvu bol u telu u ovom momentu?

- Ne, trenutno se osećam dobro. Kuk me ne boli, na šta sam veoma ponosan jer smo timski odlično radili kako bih se doveo do stanja da učestvujem na ovom turniru. U načelu nisam na željenom nivou kada je fizičko stanje u pitanju, ali nastojimo da pripremimo moje telo na najbolji mogući način za sve što predstoji. Na sve to takođe utiču vremenski uslovi, pa je drugačije igrati po njima jer su loptice veoma teške po vlažnom terenu. Na kraju krajeva, ovo su aktuelni uslovi u situaciji u kojoj se svi nalazimo, i ne preostaje mi ništa drugo nego da budem svestan toga i gledam na ono što sledi na pozitivan način -zaključuje Siner.

Kurir sport / Vuk Brajović

