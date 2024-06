TRENER PROGOVORIO O NADALOVOJ PATNJI! Godinu i po dana neopisivog MUČENJA: Govorio je da NE MOŽE VIŠE, da želi u PENZIJU!

Karlos Moja, trener proslavljenog španskog tenisera Rafaela Nadala, otkrio je kroz kakav pakao je prolazio Španac u poslednjih godinu i po dana.

Podsetimo, Nadal je posle godinu dana pauze u januaru zaigrao na turiru u Brizbejnu, zabeležio je dve pobede, a onda je ponovo osetio bol i nakon nakon eliminacije na ovom turniru je odlučio da odustane od učešća na Australijan openu.

Najavljivao se njegov povratak u Indijan Velsu, ali je posle egzibicije koju je odigrao sa Karlosom Alkarazom u Las Vegasu doneo odluku da ipak preskoči američku turneju. Uspeo je da se oporavi i zaigra na svojoj omiljenoj podlozi ali to više nije onaj stari Rafa.

Nije imao sreće na žrebu u Parizu, odmah je naleteo na Aleksandra Zvereva i doživeo ubedljiv poraz.

Nakon eliminacije njegov trener Karlos Moja za španski "Ekip" otkrio je koliko truda je uložio Španac da bi ponovo zaigrao na svom omiljenom Grend slemu.

"Proveo je mnogo sati na terenu tokom poslednjih godinu dana kako bi se spremio za Rolan Garos. Na tom putu je prošao pored mnogih izbora. Ne samo pre Barselone, ali i posle tog perioda. Imao je manje povrede koje su ometale čitav taj proces".

U pojedinim momentima želeo je da odustane.

"U Barselonu smo otišli bez da smo znali da li će on uopšte zaigrati na tom turniru. Taj period došao je nakon nekoliko jako teških meseci za njega na mentalnom planu. Mislili smo da odemo iz Manakora u Barselonu, kako bi osetio atmosferu. Fizički, znali smo da nije spreman. Imao je povredu trbuha koja ga je naterala da se povuče sa Indijan Velsa i sprečila ga da igra u Monaku. Nije uopšte servirao ili je to radio prilično ležerno. Odlučio je da zaigra, ali smo mu rekli: "Molim te ne moj da igraš više od dva sata". To je za nas bio ključ. Morao je da dobije meč u dva seta. Znali smo da ako bude igrao duže, da može da pogorša stanje. Imalo je momenata, u februaru i martu kada je bilo jako teško, kada nam je govorio: "Prekidam, idem u penziju". Da, da, mnogo puta. Na treninzima, kada se bol vrati, kada nije mogao da igra na Indijan Velsu i da ide u Monte Karlo. Zaista je bilo mnogo momenata kada nam je rekao: "Ja ne mogu više", otkrio je Moja.

"Uvek sam smatrao da ne treba donositi odluke vruće glave. Znali smo da kada je govorio da ne može više, da je o tome nastavljao da razmišlja i u narednim satima. Slušali smo ga, poštovali njegov stav i narednog dana bismo se vraćali treninzima, skoro zaboravivši na sve. Posle Barselone više nije govorio takve stvari. Imao je želju da nastavi, iako nije bilo lako. Voli da se takmiči, on je jedan ratnik. Posle godinu i po dana mučenja, danas može da se fokusira na tenis i da sam odluči kada će u penziju", dodao je trener slavnog Španca.

Ističe da je nekada teško prihvatiti da vrhunski sportista u nekom momentu mora da ode u penziju.

- Teško je. Ima momenata kada je zaista imao želju to da uradi. Ali kada budemo sigurni da je taj momenat došao, objavićemo. Sada i dalje postoje sumnje - da, ne, da, ne (smeh). Rekao sam mu, kada dođe trenutak da mi kaže: "Šefe, gotovo je". Ali to se još nije dogodilo.

