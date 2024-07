DAN ZA ZABORAV! Olga Danilović ispala sa Vimbldona - danas je u Londonu izgubila od anonimne Rumunke!

Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela da se plasira u drugo kolo Vimbldona, pošto je danas posle dva seta poražena od Rumunke Anke Todoni 5:7, 1:6.

Danilović, 116. teniserka sveta, poražena je od 142. igračice na WTA listi posle sat i 23 minuta.

U četvrtom gemu prvog seta Todoni je stigla do brejka, ali je Danilović u devetom gemu uspela da odgovori. Do 12. gema nije bilo brejkova, kada je Todoni iskoristila prvu brejk i set loptu i stigla do vođstva.

U drugom setu, Todoni je bila ubedljiva i brejkovima u drugom i šestom gemu stigla do pobede.

U drugom kolu, Rumunka će igrati protiv bolje iz duela Doulhajd-Gof.

Kurir sport