NOVAK JE LEGENDA - POGOTOVO NA VIMBLDONU: Museti nahvalio Đokovića pa mu ZAPRETIO pred veliki okršaj!

Italijanski teniser Lorenco Museti plasirao se u polufinale Vimbldona pošto je slavio nad Amerikancem Tejlorom Fricom sa 3:2, po setovima 3:6, 7:6 (7-5), 6:2, 3:6, 6:1.

Posle meča Italijan je bio presrećan

" Nemam reči, teško je da pričam, ali daću sve od sebe. Još ne shvatam šta sam uradio, hvala svim navijačima Italijanima koji su došli da me bodre. Razgovarao sam sa timom, malo smo se i šalili o pokušaju da igram na najvećim terenima, na terenu broj 1 ili Centralnom. Velika je čast za mene. Tejlor je došao u velikoj formi, veoma sam srećan što sam u polufinalu. Hvala mom timu i navijačima, pogotovo onima iz mog grada koji su došli da me podrže"

Upitan je kakve su mu bile emocije tokom meča?

"Igrao sam verovatno svoj najbolji tenis, čuvao sam najbolje za kraj u ovom setu. Nije bio najbolji prvi set zbog grešaka, on je dobro servirao. Pokušavao sam nešto da uhvatim u drugom. Posle brejka rano, promenio sam pristup, to je učinilo veliku razliku u moju korist i evo me sa pobedom"

Italijan rekao samo lepe reči o Novaku.

"On verovatno zna podlogu i stadion. on je legenda bilo gde, a pogotovo ovde na Vimbldonu. U poslednjim godinama je uradio nešto nezamislivo za mnoge. Imali smo priliku da igramo mnogo puta, znamo se dobro. Uvek je to bila velika borba, ja očekujem. Mislim da će biti jedan od najvećih izazova, ja volim da budem onaj koga izazivaju, daću 100 odsto svojih mogućnosti, pa da vidimo šta će se desiti" rekao je Museti.

