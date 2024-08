BEDNO I PODLO! Udarili po Srbinu kao nikada do sad: Postoji jedna stvar koju SRPSKI PATRIOTA Novak Đoković nikada nije objasnio!

Nakon trijumfa Novaka Đokovića nad Stefanosom Cicipasom u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu na specijalizovanom španskom teniskom portalu "Klej" osvanuo je jedan sraman tekst o srpskom asu.

Plasman Srbina u polufinale OI očito je zaboleo Špance, pa su udarili podlo "ispod pojasa"...

Iz potpuno neočekivanog razlog Novak se našao na udaru.

Naime, jednu izjavu koju je Viktor Troicki dao nedavno u intervjuu za ovaj portal iskoristili su da ocrne Novaka Đokovića.

Pred borbe za medalje na OI u Parizu, pustili su tekst pod naslovom: Dan kada je Đoković napustio svog partnera i odustao od medalje za Srbiju".

U nastavku vam prenosimo deo teksta:

"Postoji jedna stvar koju srpski patriota Novak Đoković nikada nije jasno objasnio: Zašto je na dan kada je mogao da osvoji medalju za svoju zemlju odlučio da odustane i otišao kući?"

"Đoković i dalje pobeđuje, i dalje je nasmejan i još uvek svira violinu za svoju ćerku Taru, iako ga to sve više košta, gura do krajnjih granica. On je to učinio još jednom u četvrtak pobedivši Grka Stefanosa Cicipasa.

Ako pobedi u svom sledećem meču protiv Lorenca Musetija, biće u borbi za zlato. Ako izgubi, imaće šansu za bronzu, istu šansu koju je dva puta propustio u Tokiju - jednom porazo, jednom bežanjem.

Španski portal se potom osvrće na dešavanja u Tokiju. Ističu da je Novak bio opsednut "zlatnim slemom", da je došao na OI posle osvajanja Australijan opena, Rolan Garosa i Vimbldona i da je silno želeo zlatnu medalju, ali je nakon poraza od Zvereva i Karenja Buste ostao bez ičega.

Osvrću se na činjenicu da je na kraju odustao od borbe za bronzu u "miksu".

"Đoković je imao u rukama bronzanu medalju, ali nije želeo da igra meč za bronzu u mešovitom dublu sa sunarodnicom Ninom Stojanović", pišu Španci.

"Stojanovićeva je imala priliku da osvoji olimpijsku medalju jednom u životu, a saznala je nekoliko minuta pred meč da je ostala bez partnera. Evenutalna bronza, po svemu sudeći, Đokoviću ništa nije značila, ali to bi bio vrhunac krijere tada 25-godišnje Stojanović".

"Tog pandemijskog leta Stojanovićeva je patila dvostruko: I pre nego što je saznala da će joj partner oduzeti šansu da se bori za medalju, legija Đokovićevih trolova počela je da je napada. Optužili su je da je odgovorna za iscrpljenost srpske sportske zvezde i neuspeh u osvajanju zlata u singlu" piše "Klej" i prenosi izjavu Nine Stojanović.

"Nije bio lep osećaj čitati te komentare".

