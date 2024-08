DONEO ŠOKANTNU ODLUKU, PA SE OGLASIO! Neočekivano ZAVRŠIO KARIJERU, a zatim poslao EMOTIVNU poruku: Teška srca želim da objavim...

Srpski teniser Filip Krajinović nije uspeo da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za US Open, a zatim je objavio da je završio karijeru.

Njegov poslednji meč bio je protiv Austrijanca Jurija Rodionova od kog je poražen sa 2:0 (6:4, 6:2) posle 69 minuta igre. Malo potom, Krajinović se oglasio na Instagramu, a njegovu poruku prenosimo u celosti:

- Zdravo svima, potičem iz malog grada na severu Srbije, Sombora. Tenis je u mojoj porodici uvek bio deo svakodnevnog života; moj otac, brat i oba strica odrasli su na terenima Teniskog kluba Žak Sombor. Otac me je svakodnevno vodio sa sobom da gledam kako igraju, učeći me prvim koracima u tenisu, ni ne sluteći da će to postati moja prva i najveća ljubav. Reket je bio veći od mene, ali moja želja da svaki dan provedem na terenu bila je veća od reketa. Proveo sam divno i nezaboravno detinjstvo na tim prelepim terenima, gde sam stekao prijatelje koji su i danas najvažniji u mom životu.

Svoj prvi turnir odigrao sam već sa osam godina i vratio se kući sa peharom u rukama. Kasnije sam postao državni prvak u kategorijama do 10, 12, i 14 godina, nakon čega me je moj teniski put odveo u Ameriku.

foto: Waleed Zein / AFP / Profimedia

Veliku zahvalnost dugujem IMG Tenis Akademiji Bolitijeri i menadžeru Olivijeu van Lindonku, koji me je pozvao i pružio mi najbolje moguće uslove u tom ključnom trenutku mog teniskog razvoja. Proveo sam pet nezaboravnih godina u njihovom okruženju, tokom kojih sam osvojio nekoliko prestižnih juniorskih turnira i stigao do polufinala na dva juniorska grend slema, što me je svrstalo među top 8 juniora sveta i omogućilo mi prelazak u seniorske vode sa 16 godina.

Ostvario sam svoj dečački san – delio sam teren i takmičio se sa najboljima u istoriji ovog sporta. Kao i u svakom sportu, usponi i padovi su sastavni deo puta. Moj put bio je turbulentno, zanimljivo, i ponekad, mnogima pa i meni, nelogično iskustvo. Iako ostaje žal za neosvojenim ATP turnirom, ponosan sam na svojih pet ATP finala, uključujući finale Mastersa u Parizu i prestižnog turnira u Kvinsu, što me je dovelo do mog najboljeg ranga, 26. mesta na svetu. Naravno, tu je i najlepši deo moje karijere a to je Dejvis kup, gde mi je bila izuzetna čast da punih 15 godina delim svlačionicu sa šampionskom generacijom.

foto: Profimedia

Kada se osvrnem na sve što sam postigao i na sve što mi je tenis pružio, neizmerno sam zahvalan i srećan što sam bio na ovom putu, gde sam stekao najbolje prijatelje i doživeo nezaboravne trenutke. Želim da se zahvalim svojoj porodici, svim trenerima i sponzorima koji su bili uz mene do poslednjeg trenutka, do odluke da stavim tačku na ovo prelepo poglavlje života i započnem novo.

Teška srca želim da objavim kraj moje profesionalne teniske karijere. Hvala ATP, hvala tenisu i svim navijačima na podršci. Zauvek ćete biti u mom srcu - napisao je on.

