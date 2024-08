ZA SRBINA PRAVDA NE POSTOJI! Siner dva puta pao na testu i nikom ništa, a Viktora uništili bez dokaza!

Kao bomba u utorak je odjeknula vest da je prvi reket sveta, Italijan Janik Siner, u martu dva puta pao na doping kontroli.

Na turniru u Indijan Velsu dva puta je bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu kolstebol. Čuvali su to u strogoj tajnosti mesecima, a onda je pravo niotkuda samo stiglo saopštenje da Siner nije kriv.

Navodno, nedozvoljena supstanca je "slučajno" dospela u njegov organizam, pa je Italijan dobio samo blagu kaznu za propust - oduzeto mu je 400 bodova i 300.000 evra koje je zaradio na Indijan Velsu kada je bio pozitivan.

Odluka Međunarodne teniske agencije za integritet (ITIA) razbesnela je brojne tenisere i teniserke, jer je jasno kao dan da Italijan ima protekciju. Naime, u prošlosti su mnogi dobijali daleko oštrije kazne i za manje prekršaje od ovog koji je napravio Italijan.

Da postoje dvostruki aršini i da pravda nije ista za sve najbolje govori primer našeg Viktora Troickog.

Za razliku od Sinera koji je pomilovan iako je dokazano da je koristio nedozvoljene supstance, Troicki je pre nešto više od deceniju žestoko kažnjen iako nije ni bio dopingovan!

Pravo je vreme da se prisetimo tog slučaja.

Troicki je 2013. godine supspendovan na 18 meseci jer je navodno odbio da da krv na doping kontroli. O okolnostima koje su ga dovele do suspenzije govorio je jednom prilikom u „Wish & Go“ podkastu.

"Izgubio sam meč u Monte Karlu, jutarnji meč. Vratio sam se kasno iz Amerike, promena vremenske zone i nisam se najbolje adaptirao na vreme. Prvi meč u Monte Karlu startuje u 10:30. Loše sam se osećao na terenu i izgubio sam dosta glatko – 6:1, 6:1 od Nieminena, koga sam inače dobijao dosta glatko prethodnih puta. To nije opravdanje, jednostavno sam se osećao slabo. Izabran sam za doping kontrolu posle meča. Prvo sam radio urin, a potom je trebalo i krv da dam. Pošto imam fobiju od igle i od davanja krvi – ne smem da gledam, moram da legnem – pitao sam doktorku da li je bilo moguće da ne uradim test. Osećao sam se loše, a imam problem sa vađenjem krvi i bude mi još gore. Dvaput sam pao u nesvest od vađenja krvi. Doktorka koja je bila glavna i odgovorna rekla mi je da je to skroz OK i da ne moram da brinem. Proveravao sam i više puta sam je pitao da je to sigurno u redu. Dala mi je kontakt glavnog odgovornog iz Svetske antidoping agencije, sa kojim sam na kraju imao problema. Zvali smo ga direktno, ali dala mi je, verovali ili ne, pogrešan broj. Posle toga nam je diktirao ceo tekst koji treba da napišem i objasnim zašto ne mogu da dam krv, iako mi je ona pred mojim trenerom rekla da neću snositi nikakve posledice", rekao je Viktor.

Troicki tvrdi da ga je doktorka ubedila da će sve biti u redu.

"Rekla mi je: 'Dao si urin, vidim da ti nije dobro‘. Izdiktirala mi je reč po reč. Potpisao sam se, kazala mi je da mogu da idem, posle čega sam otišao u sobu. Sutradan je trebalo da igram dubl, pa sam tokom popodneva vratio u klub. Da bi svi digli frku gde sam i rekli mi da moram da se javim glavnoj doktorki za doping. Ona me je tražila jer je postojao problem. Nije mi bio jasno o čemu se radi. Rekla mi je da tog dana moram da vadim krv, na šta sam ja odmah pristao jer sam se bolje osećao. Uzela mi je krv i rekla mi da je sve u redu. Da bi nakon nedelju dana dobio mejl glavnog iz Svetske antidoping agencije da sam prekršio pravilo jer nisam dao krv kada je od mene traženo i da im se obratim pravnim putem. Prvo sam im napisao mejl šta se tačno desilo, rekavši da je trener bio pored mene sve vreme i da može da posvedoči. Osetio sam se kao da su me nanišanili od početka. Nešto nije bilo odrađeno po protokolu, ali su oni želeli da idu do kraja i da me skroz saseku“, tvrdio srpski teniser.

Na suđenju koje je održano u Londonu, doktorka je promenila priču, što je Viktora potpuno izbacilo iz takta.

"ITF je taj koji odlučuje o tome. Oni određuju svoje sudije i sve je na njima. Angažovao sam dobar tim advokata, na čemu sam izgubio dosta novca. Dali su mi 18 meseci na prvom suđenju, tu nismo imali nikakve šanse. Doktorka je bila prisutna, dovedena je kao svedok. Moj trener je dao izjavu, ali je ona odbijena jer je navodno pristrasan. Bila je njena reč protiv moje, da bi ona kazala da me je upozoravala kako mogu da snosim posledice i da budem suspendovan. Sedela je preko puta mene, ja sam planuo, hteo da skočim na nju, smirivali su me u sudu. Nisam mogao da podnesem nepravdu. Nekoliko puta sam je prekidao i pitao o čemu priča i da li je normalna. To su bile nebuloze. Svi testovi su bili negativni, samo procedura nije bila ispoštovana. Posle suđenja u Londonu mogao sam da se žalim u Lozani. Bio je specifičan slučaj, koji se ranije nije desio i minimalna kazna za propuštanje testa bila je 12 meseci. Moja je krivica što nisam dao krv i što sam joj verovao. Interesantno je to da su je izbacili iz tenisa, nikada više u njemu nije učestvovala“, otkrio je tada Troicki.

