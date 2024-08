ALKARAZ POSLE ŠOKANTNE ELIMINACIJE GOVORIO O ĐOKOVIĆU! Vidno slomljeni Španac vratio se na Olimpijske igre: "Ne znam šta da kažem"

Senzacija u Njujorku - španski teniser Karlos Alkaraz eliminisan je već u drugom kolu US opena pošto je od njega u tri seta bolji bio Holanđanin Botik van de Zandšulp (6:1, 7:5, 6:4).

Po završetku meča i eliminacije, Alkaraz je bio vidno slomljen.

- Ne znam šta da kažem... Pre svega, on je igrao sjajno. Igrao je odličan tenis. Mislio sam da će mi dozvoliti više poena. Hoću da kažem, lakih poena. Nije pravio mnogo grešaka, mislio sam da će početi u jednom momentu. Zato sam bio zbunjen. Nisam znao kako da se snađem. Nisam mogao da podignem nivo igre, ostao je isti tokom čitavog meča. To nije bilo dovoljno za pobedu niti za bilo kakvu šansu. Ne znam, eto. Nisam osećao lopticu, pravio sam mnogo grešaka, a kada sam hteo da se vratim, bilo je kasno - počeo je priču Alkaraz, pa se dotakao zgusnutog rasporeda i Olimpijskih igara:

foto: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

- Raspored je bio jako zgusnut, igrao sam dosta mečeva uključujući Rolan Garos, Vimbldon i Olimpijske igre. Uzeo sam mali odmor posle Olimpijskih igara, mislio sam da će to biti dovoljno. Pomoglo mi je, ali izgleda da nije bilo dovoljno. Verovatno da nisam došao sa toliko energije koliko sam mislio da nosim. Ne želim da mi to bude opravdanje. Momak sam kojem je potrebno više dana ili više odmora da bi došao spreman za bitne turnire. Moraću da razmislim o tome, da naučim i ispitima. To je to.

Govorio je potom i da se borio protiv samog sebe na ovom meču:

- Borio sam se protiv sebe. U tenisu se borite protiv nekog ko želi isto što i ti, da pobedi, zato morate da razmišljate i igrate što je bolje mogće. Danas sam igrao protiv protivnika i protiv sebe. Mnogo emocija koje nisam mogao da kontroliše. Usponi i padovi, pravi rolerkoster. Moram da unapredim neke stvari, da naučim.

foto: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Za kraj, još jednom je dao komentar na Olimpijske igre i poraz od Novaka Đokovića za koji tvrdi da mu nije uticao na samopouzdanje:

- Mislim da ne. Nisam mislio toliko o tome. Bilo mi je teško što sam bio tako blizu zlatne medalje, ali samo sat vremena nakon tog meča sam shvatio šta sam uspeo. Da sam osvojio srebrnu medalju. To je veliki uspeh. Zaista sam ponosan na to. Ne mislim više o tome. Mogu reći da to nije uticalo na mene - zaključio je Alkaraz.

