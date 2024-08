"NE ZNAM ŠTA DA ODGOVORIM NA TO" Novaka iznerviralo pitanje jednog novinara na konferenciji, odmah mu je odbrusio!

us open

Novak nije bio raspoložen na konferenciji za medije nakon bolne eliminacije na US openu.

Đoković je neslavno završio učešće na ovogodišnjem US openu, pošto je već u trećem kolu doživeo poraz od Australijanca Alekseja Popirina 3:1.

Nakon meča usledila je konferencija za medije na kojoj je srpski as otvoreno govorio o razlozima nespeha u Njujorku.

Jedno kranje potcenjivačko pitanje novinara vidno je iznerviralo Novaka. Naime, novinar je upitao Đokovića da li Popirin može ide do samog kraja i osvoji US open.

Način na koji je postavio pitanje nije se dopao Novaku, jer je novinar pokušao na unizi uspeh Popirina, potceni njegov podvig, ali veličinu samog Đokovića.

Novak je pričično ljutito odgovorio:

"Ne znam šta da odgovorim to. Upravo je pobedio mene, aktuelnog šampiona, zaslužuje poštovane. Alkaraz je aut, ja sam aut. Žreb se otvara, Siner je glavni favorit, tu je Tijafo, Rubljov, svi mogu to da osvoje. Biće zanimljivo videti ko će to uraditi", poručio je vidno iznervirani Srbin.

Kurir sport/J.M.

00:16 Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork