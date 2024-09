"ALKARAZ MORA DA NAUČI DA GUBI" Legendarni teniser je sada očitao lekciju Karlosu - Španac će morati dobro da zapamti ove reči!

Karlosu Alkarazu teško je pala eliminacija sa US Opena, a sada je o njemu govorio selektor teniske reprezentacije Španije, David Ferer.

On je rekao da mladi Španac mora da nauči da gubi, jer je nemoguće stalno pobeđivati.

"Mislim da se već dobro oseča, ali malo preteruje. Kada gubiš, uvek se sve dramatizuje. On je zabeležio mnogo, mnogo pobeda u ovoj godini, osvojio dva gren slema, igrao na Olimpijadi, malo se odmorio i odmah otišao u Sinsinati i na US open", kazao je Ferer u razgovoru za španski "As" i potom dodao:

"Sada je tražio odmor, resetovao se, sve sam to ispoštovao i potpuno sam miran. On i jeste tako dobar jer mnogo traži od sebe, ali mora da nauči i da gubi. Ljudi koji nisu u tenisu misle da on može stalno da pobeđuje. Ali to je nemoguće, to čak ni Rafa, Rodžer i Novak, najbolji u istoriji, nisu mogli."

Svestan je Ferer da je veliki problem taj što teniseri imaju manjak vremena za odmor.

"Uvek je turnirski kalendar bio zahtevan, bio je i u moje vreme i zato odlično razumem tenisere. U poslednjih 15-20 godina postaje još teži, ima više turnira, mastersi su produženi na dve nedelje. Sve to utiče da su igrači sve više iscrpljeni, i fizički i mentalno."

