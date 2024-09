Srpska juniorska reprezentativka, sedamnaestogodišnja Teodora Kostović postala je šampionka Evrope u Austriji na Pojedinačnom evropskom prvenstvu do 18 godina! Teodora je kao prvi nosilac u finalu bila bolja od Čehinje Alene Kovačkove (4) 6:1, 6:0.



- Zanimalo me je samo zlato, to sam želela i to sam ostvarila - blistala je odmah po završetku meča Teodora Kostović.



Teodora Kosotović je rođena 28. juna 2007. godine u Novom Sadu i član je TA Čonkić.