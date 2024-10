- To što on radi u ovim godinama? Morate da budete u zaista sjajnoj formi, da budete fokusirani na svoje telo. Naravno motivacija je nešto što uvek moraš da imaš. A Novak više ne juri samo zaostavštinu, on želi da potvrdi da je zaista najveći. On je poseban, posebna ličnost, poseban sportista, toliko dugo predstavlja našu zemlju na zaista visokom nivou. U jednom trenutku svi se mi osetimo kao Novak Đoković. Toliko nas dobro predstavlja. Pomislimo da smo najbolji, da smo Novak Đoković - rekao je Jokić za Mozzart sport, pa odgovorio na pitanje "je li Nikola Jokić kao Novak Đoković?":