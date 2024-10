"On je aktuelni šampion, ali ima 37 godina, ukoliko ne grešim. Imao je fizički veoma komplikovanu godinu sa operacijom medijalnog meniskusa neposredno pre Vimbldona. Osvojio je Olimpijske igre i to je njegova jedina titula, ali to je bio cilj. Dakle, cilj je ostvaren. Mislim da je došao do one faze u karijeri kada se brine o svom rasporedu onako kako njegovo telo zahteva od njega", izjavio je direktor prestižnog turnira.