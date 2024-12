Slušaj vest

Slavni argentinski teniser Huan Martin del Potro odigrao je prethodne noći svoj poslednji meč u karijeri protiv prijatelja i rivala Novaka Đokovića. Učinio je Nole da njegov oproštaj bude nezaboravan, održao je i govor koji će se dugo prepričavati, ali i dirljive suze koje smo videli na mreži.

Plakali su Đoković i Del Potro jedan drugom u zagrljaju, ne samo zbog toga što je u pitanju emotivan trenutak koji označava i definitivni kraj karijere, nego i zbog toga što obojica znaju kroz šta je prošao "Div iz Tandila". I prolazi.

Nije preterivanje reći da bi se borio sa Đokovićem, Federerom, Nadalom i Marejem za grend slemove da nije bilo povreda, jer je njegov forhend bio jedan od najubojitijih koje smo videli ikada u tenisu. Nažalost, zbog problema sa kolenom osvojio je samo jedan "mejdžor" i to sada već davne 2009. godine na US Openu. Uz to, osvojio je Delpo i dve olimpijske medalje za Argentinu, bronzu 2012. u Londonu i srebro 2016. u Riju, a oba puta pobeđivao je Novaka Đokovića. Prvo direktno u borbi za bronzu, a zatim i u prvom kolu Olimpijskih igara četiri godine kasnije. Nažalost, od tada mu se život okrenuo naglavačke...

Ne mogu da spavam, svaki dan me boli

"Kada sam odigrao svoj poslednji meč sa Delbonisom (2022. godine), ljudi nisu znali, ali sutradan sam otputovao u Švajcarsku i opet sam operisao koleno. To je bila moja peta operacija. Od tada, nisam javno pričao o operacijama. Pred meč sa Delbonisom sam već bio rekao da je to verovatno moj poslednji meč i osetio sam mir i nije se više dešavalo da me ljudi stalno pitaju: Delpo, kad ćeš da se vratiš i igraš, kad ćemo te gledati? Ali, nisam mogao više da izdržim bol u svojim nogama. Zato sam se pritajio i u tajnosti sam hteo da budem operisan, pa ću se vratiti ako budem mogao", rekao je Huan Martin del Potro u intervjuu koji je dao pred meč sa Đokovićem, kada je već bilo jasno da se povratak neće desiti.

Ispričao je Del Potro da je posle operacije u Švajcarskoj oko dva meseca bio smešten u malom gradiću kraj Bazela, kada mu je saopšteno da nije uspela. Rekli su mu da je jedina opcija još jedna operacija - šesta. Probao je sve da to izbegne, dali su mu kako kaže preko stotinu injekcija u noge, kukove, leđa...

"Sekli su me, spaljivali nerve, analizirali me... To je patnja kako sam ja živeo. Tako je bilo od poslednjeg meča sa Delbonisom do dana današnjeg. Ovaj oproštajni meč je samo da kažem zbogom tenisu, gotovo je. Nemam više nikakvu želju da igram tenis jer mi moje telo to ne dozvoljava", ispričao je Del Potro koji se prisetio prve operacije kada su mu doktori govorili da će se vratiti za samo tri meseca, što nije bila istina.

Nisam želeo ovakav život, sve me boli

"Od te prve operacije, nisam mogao da se popnem uz stepenice bez bolova. Boli me često kada spavam, kada se okrenem na stranu ili se probudim zbog tih oštrih bolova. To je kao neprekidni košmar za koji pokušavam da nađem rešenje i alternative, ali nema ih. Sve je počeo sa tom prvom operacijom i kada god pomislim na to pobesnim, ali sada je gotovo".

Del Potro je u svojoj potresnoj ispovesti rekao da se otvara javnosti jer "misli da je to dobro za njega", pa veruje da će njegove reči inspirisati i pomoći drugim ljudima.

"Nisam želeo da živim ovakav život. Bio sam aktivan tip koji je voleo sportove, ne samo da igra tenis. Odjednom, zovu me da igram fudbal i ja sam onaj koji nosi piće i sedi kraj terena. Kada igramo padel, ja snimam... Za mene, to je užasno", zaplakao je Del Potro: "Osim toga, sportski gledano, oduzeli su mi najveću radost, ono što sam najviše voleo - da igram tenis. Da znate da mi je jako teško da 24 sata dnevno glumim da je sve u redu...".

Doktori predlažu amputaciju i protezu

Objašnjava i Del Potro da se zbog toga borio i sa depresijom, da kod njega postoje dani kada nema želje da se bori više, a to je posebno slučaj kada je u velikim bolovima.

"Kada se probudim popijem od šest do osam tableta - protiv bolova i upala, analgetike, za anksioznost, pa jednu koja služi i da mi obloži želudac zbog svega toga. Da li gubim kilograme? Ne, od lekova se gojim. Ne jedem šećere, ne jedem brašno, ali kakve to veze više ima sa kolenom? Imam 95 kilograma i boli me kad se penjem uz stepenice. Svi mi doktori govore da imaju mašinu koja će rešiti problem, ali...", svestan je Delpo da leka nema.

Ističe da je još veći problem i taj "emotivni bol" s kojim se nosi svakog dana, pošto posle osam operacija, a da mu doktori čak predlažu da ugradi i protezu i da zaboravi na bolove.

"Mnogo puta sam pomislio da to uradim, ali šta mi proteza garantuje? Kažu da ću imati bolji kvalitet života. Dobro, perfektno, to je ono što tražim - ne da igram tenis. A onda mi dođe drugi doktor i kaže da sam premlad za protezu, da čekam dok ne budem imao 50 godina. Od svoje 31. godine nisam pročitao, šutnuo loptu ili igrao tenis. Da li ću sledećih 15 godina da provedem tako da sa 50 kada mi stave protezu, živim solidno do 60. godine? Trenutno sam u dilemi oko toga. I zašto ja treba da donesem odluku ako si ti doktor? Ja se samo nadam da ću jednom biti bez bolova", objasnio je u teškoj ispovesti Del Potro.

Pred meč sa Novakom, rekao je da je počeo opet dijetu, da mršavi i da trenira, pošto je želeo da bude u najboljoj mogućoj formi i da ne razočara publiku. I nije. Pobedio je najvećeg svih vremena za kraj, da suze budu radosnice!