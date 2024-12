"Đoković je jedan od najboljih u istoriji, sve zna o tenisu, zato ne znam šta Mari može da mu donese", ispričao je Rubljov za Tenis vikli. "Biće dobro to što su prijatelji, pa će samim tim i energija biti pozitivna. Moglo bi to da bude nešto drugačije i moglo bi da donese svežinu i motivaciju, a to ponekad znači više nego ostale stvari na tom nivou".