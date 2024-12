Za razliku od ženskog tenisa u kom smo imali Martinu Navratilovu i Bili Džin King koje su bez straha istupile i javno priznale da su gej, u muškom tenisu je to i dalje tabu tema. Brajan Vahali je 2003. godine otkrio javno da je homoseksualac, ali to je učinio tek 10 godina nakon karijere. Brazilac Reis je prvi koji je to uradio kao aktivan teniser.