- Ali kakav gest! Jednostavno je rekao: "Uradiću ovo za tebe jer te poštujem." Svi imamo empatiju prema Huanu Martinu i onome što je izdržao sa svojim povredama. Ali, to što je Novak odleteo u Argentinu i priredio oproštajnu zabavu pred 15.000 ljudi za jednog od najomiljenijih igrača ovog sporta... Novak lično nije dobio ništa od toga! To je bio samo čin ljubaznosti i za to ga treba pohvaliti, iako to nije iznenađujuće s njegove strane - objasnio je Endi Rodik.