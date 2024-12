"Mislim da je to bilo potpuno iznenađenja za sve nas. Svi smo imali istu reakciju. Pomislili smo da je to tako iznenađujuće, ali na neki način, to ima potpuni smisao. U ovom trenutku, ne znam ko bi mogao da bude trener Novaku. To je prilično težak zadatak, jer bi trebalo da imaš potrebne kvalifikacije, iskustvo i da znaš kako se on oseća u određenim situacijama. Toliko je malo ljudi na svetu koji mogu da se poistovete sa njim na način na koji to može Endi", rekla je bivša teniserka.