"Ja ignorišem ono što priča Kirjos, ali to je doprlo do Novaka Đokovića. Čim je on odlučio da igra sa Nikom dubl u Brizbejnu, to znači da podržava njegov stav o Sineru. Njihov odnos koji se nastavlja posle Kirjosovog lupetanja, inače negativnog za tenis, mene uznemirava. Ja sam za ignorisanje Kirjosa", rekao je Monako, koji sada radi kao komentator na italijanskoj televiziji" Tenismanija".