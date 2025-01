- Samo sam se fokusirao na lopte. Ako pogodi, kako da vratim. Bio sam spreman na sve to. On je najbolji teniser u istoriji! Teško je, on može da me skautira, ali u stvarnosti nemam šta da izgubim kada igram protiv njega. Igram slobodnije, više rizikujem... Ne možete igrati po njegovim notama. Teško je, ali danas je sve išlo onako kako sam ja želeo - počeo je priču Opelka, pa se dotakao svoje životne priča i pakla kroz koji je prošao sa operacijama: