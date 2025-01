„Nivo fokusiranosti mi je izuzetno visok u petom setu takvih mečeva. Takođe nastojim da budem izuzetno čvrst i žilav do samog kraja. Mnogi igrači vole da dobijaju mečeve u dva, tri seta – ali je meni posebno zadovoljstvo kada to uradim u pet. Naravno, to nije dobra navika – i želim da je promenim, jer za to nikada nije kasno“, osmehuje se Nišikori uz ove reči.