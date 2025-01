Farija je preko kvalifikacija stigao do glavnog žreba, a u prvom kolu je pobedio Pavela Kotova i tako obezbedio okršaj protiv najboljeg tenisera svih vremena.

- To je teško zamisliti. Toliko toga će mi prolaziti kroz glavu kada budem igrao sa Novakom. To mi je stvarno san. Prvo ću da uživam u ovome, a onda ćemo videti. Prvo o čemu ću razmišljati je, naravno, to kako da ga pobedim, ali moram da razmišljam i o drugim stvarima - rekao je Farija za "B92".