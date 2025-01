Pobeda Đokovića rezultatom 6-1 6-7(4) 6-3 6-2 donela je još jedan važan trenutak za desetostrukog šampiona Australijan opena, to je bila njegova 150. pobeda na nekom velikom turniru od kada je napunio 30 godina. On je prvi muškarac koji je dostigao tu brojku, dok je jedina igračica kojoj je to uspelo Serena Vilijams, sa ukupno 159 pobeda - naveli su ljudi iz Australijan opena.