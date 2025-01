- Želim da izdvojim momenat da objasnim šta se desilo na terenu i zašto nisam dao intervju posle meča što je inače praksa. Hteo sam da objasnim svima šta se desilo. Razlog zbog kog sam to uradio je to što je poznati sporski novinar iz Australije koji radi za brodkastera Australijan opena, za kanal 'Devet'. On je ismevao srpske navijače, imao je i uvredljive komentare na moj račun. Nadao sam se da će da se izvini javno, što on nije uradio još uvek - rekao je Novak Đoković.